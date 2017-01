Habitatges

La PAH Mallorca convoca una concentració per la manca de solucions d'emergència habitacional

Demà a les 10h davant de l'edifici de l'IBAVI

El passat 9 de gener, Mahamadou amb la seva família (la seva dona i els seus fills de 13, 4 y 1 any) va ser desnonat a Manacor. Tot i que ells van demanar un habitatge a l'IBAVI tant directament com mitjançant els serveis socials de Manacor, l'IBAVI no va fer res per tal d'evitar que aquesta família quedés al carrer.

En Mahamadou s'ha vist abocat a l’ocupació d'un pis d'un banc per tal de tenir un sostre on malviu amb la seva família i per tant considerem a l'administració pública en general i a l'IBAVI en particular responsables de les conseqüències per la salut i legals que es deriven d'aquesta situació, sent còmplices en darrera instància la Directora Gerent Mª Antonia Garcias i el Conseller Marc Pons.

Aquest és un de tants casos que es troben en situacions d'indefensió davant l'especulació immobiliària, la situació actual del lloguer a les Illes Balears, i la manca de mesures per part del Govern Balear per tal de fer front a aquest problema que existeix i que no ha variat des de l'inici de la legislatura.

Després de la darrera denuncia respecte al protocol d'urgència que deixava fora la major part de famílies que són desnonades, la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat no ha comunicat ni ha convocat cap nova reunió per tal comunicar si s'ha aprovat els canvis proposats des d'associacions i moviments socials per tal de fer front a les situacions d'emergència habitacional de les famílies de les Illes Balears, La PAH entén que continuen en la mateixa situació que fa tres mesos enrera.

Considera vergonyós que el que s'ha autonomenat "Govern del Canvi" no sols no hagi millorat la situació respecte a la legislatura anterior sinó que ens trobem amb una situació més precària i d'indefensió, que es perd en la burocràcia i en la manca de solucions reals.

Així com també, inacceptable que davant la quantitat d'habitatges tancats en mans de la banca i del mateix IBAVI les

persones es vegin abocades a quedar-se al carrer o a l’ocupació d'habitatges tancats, més encara després del

rescat a la banca amb els diners de tots els ciutadans que ara ens trobem en situacions d'indefensió.

La PAH reclama novament un protocol clar i garantista que eviti que les famílies en situació de desnonament imminent tinguin assegurat un sostre mentre la seva situació econòmica i social no els hi permeti accedir a una llar al mercat lliure d'habitatge.