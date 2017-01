llengua

La megafonia del camp del Vila-real CF torna escoltar-se en valencià

I és que cal recordar que Twitter es va omplir de piulades en contra de la no utilització del valencià com a llengua vehicular per part del Vila-real, ja que la majoria d’aficionats de l’equip de la Plana Baixa parla aquesta llengua. El detonant va ser el derbi valencià entre el Vila-real i el València, en el qual la megafonia ho va anunciar tot en castellà, un fet que va fer bullir les xarxes. En aquella ocasió, la resposta del club va ser bloquejar els usuaris, segons informa La Veu del País ValenciàArran d’aquesta agressió del club tauleller, alguns aficionats realitzaren una campanya per Twiter perquè el valencià siga llengua pròpia del club.Fins i tot Acció Cultural va fer una piulada per anunciar que realitzarà una campanya perquè el valencià siga la llengua vehicular del Vila-real, fets que La Veu del País Valencià va denunciar en diversos articles i un editorial