Sanitat pública

La Marea Blanca de Ponent denuncia que la saturació a urgències és conseqüència de les retallades

Persones usuàries i treballadores de la sanitat pública s'han concentrat aquest dilluns a les portes del servei d'urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova per denunciar la situació de saturació als serveis d'urgències hospitalàries i a l'atenció primària i contrariar el discurs de la Conselleria que el justifica per l'epidèmia de grip i no pel context de retallades

Durant la mobilització s'ha posat en dubte les mesures de la Planificació Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) a les comarques de Lleida, ja que els professionals afirmen no haver constat mesures anunciades públicament, com la reducció de visites programades, l'agenda específica a l'atenció primària, etc però sí una absoluta desinformació de les mesures.

La Marea qualifica la situació a urgències "d'habitual des de 2010" i "una expressió més de les conseqüències dels 1.500 milions d'euros i els 5.800 professionals retallats". "El pressupostos han de revertir aquestes retallades, i no perpetuar-les, avançant cap a un model sanitari 100% públic"