Vagues

La Marea Blanca de Catalunya dóna suport a les vagues a Ensenyament

La Marea Blanca de Catalunya dóna suport a les vagues al sector d’ensenyament del 18 de gener i del 9 de febrer i convida a la ciutadania a incorporar-se a les mobilitzacions tant dels dies anteriors com dels mateixos dies de les vagues.

Pel proper 18 de gener la CGT ha convocat una vaga al sector d’ensenyament #18GVAGAEnsenyament durant la tramitació dels Pressupostos de la Generalitat del 2017 al Parlament de Catalunya . Per altre banda , USTEC, UGT , CCOO i el Sindicat de Professors de Secundària han anunciat una vaga a les escoles públiques pel dia 9 de febrer .

"L’educació és alhora un dret fonamental de la ciutadania i també un determinant de la salut . Les retallades en educació han minvat doncs tant el dret mateix a l’educació com el nostre futur . En una situació de crisis econòmica i social com la que fa anys que patim. el Govern de la Generalitat ha reduït les partides socials entre un 10 i un 40% , just quan més polítiques socials calen en canvi han optat per insistir en polítiques destructores de l’estat del benestar i en privatitzacions dels recursos públics, que són de tots" puntualitza la plataforma