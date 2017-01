La detenció de Macià Manera (1989)

Companys i companyes dels Comitès,



En primer lloc aprofitaré per donar-vos les gràcies per totes les campanyes de solidaritat que heu fet per la meva detenció.



Referent al relat de la meva detenció procuraré ser el més breu possible:

Quan me varen detindre a Montuïri en el meu lloc de treball per part de sis policies, varen dir que em portaven a Manacor, però en lloc d'anar-hi em varen dur a Palma i pel camí em començaren a pegar a l'estómac i a amenaçar-me que si no deia el que volien s'aturarien i, en efecte, així ho feren: es varen ficar dins un camí i em van fer baixar del cotxe i em començaren a pegar pertot, però principalment per la cara; després, un va treure una pistola i me la va ficar dins la boca i em van amenaçar de matar-me si no deien el que volien.



Després de tot això em portaren a comissaria de Palma, on varen seguir interrogant-me fins que em portaren a Barcelona amb un helicòpter; això, com sabeu, fa molt de renou, i els policies i el pilots es posaren uns auriculars per no sentir el renou, però a mi no me'n van donar i vaig arribar a Barcelona amb un mal de cap impressionant. Després em dugueren a comissaria i em van seguir interrogant.



Amb un llistí de telèfons em pegaven damunt el cap i després varen passar les tortures psíquiques; i em deien que em durien a fer una volta pels afores de Barcelona i això implicava que em donessin una altra pallissa. Després se ficaren amb la meva família. Durant tota la detenció no van deixar d'insultar-me constant ment amb tot tipus d'insults.



Bé, això són totes les tortures que vaig patir per voler ser un home lliure dins un país lliure.



Salutacions independentistes,

Visca Catalunya Lliure i Socialista.

Independència o mort!