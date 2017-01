el camp

La CUP vol acabar amb la promoció de la sanitat privada des de les dependències públiques de Reus

La Candidatura d'Unitat Popular vol “fiscalitzar” aquells professionals mèdics q. Al proper ple, la CUP presentarà una moció per tal que sigui incompatible l'exercici privat en espais públics per part de les persones contractades per Sagessa.

“Fent la campanya Fora la privada de la pública hem rebut moltes queixes sobre diversos professionals i especialistes que exerceixen a la sanitat pública i promouen els serveis privats que es realitzen a la tarda al mateix Hospital de Reus”, ha assegurat Marta Llorens. La regidora cupaire ha lamentat: “No pot ser que vagis a l'especialista públic i et digui que t'operis al mateix centre per la privada perquè aniràs més ràpid”. En aquest sentit, la CUP denuncia de nou que “existeixin llistes de pacients diverses segons si es paga o no”.

Llorens ha remarcat: “Com a CUP no defensarem mai la sanitat privada però amb aquesta moció no fiscalitzem que un metge o metgessa que compleix amb la seva tasca dins el servei públic no pugui exercir unes hores pel seu compte en una clínica pròpia privada”, tot i que insisteixen que cal “rebre el millor servei” des de les dependències sanitàries públiques.

Per acabar amb aquesta praxis la CUP demana abordar l'assumpte amb la gerència de l'Hospital Sant Joan de Reus convocant una Junta General del Grup Salut de Sagessa que traslladi l'acord d'acabar amb la promoció privada al respectiu consell d'administració del mateix hospital. D'altra banda, la CUP vol establir un sistema de fitxatge de les jornades laborals de les treballadores de l'Hospital acordat pel Consell d'Administració del Grup Salut.

Al ple de Reus la CUP tornarà a demanar que es retirin les plaques franquistes de Reus

“És intolerable que més de 40 anys després de la mort de Franco, Reus sigui la tercera ciutat de Catalunya amb més plaques franquistes al carrer”, així ha justificat Mariona Quadrada la moció que presenta la CUP per retirar la simbologia franquista de la ciutat. Una moció que la formació ha presenta al ple de Reus des del 2012 reiteradament.

En aquest sentit, Quadrada denuncia que el govern de Reus no compleix l’article 54 de l’Estatut de Catalunya, referida a la Memòria Històrica ni l’article 15 de la llei 52/2007 del Ministerio de Justícia del govern d’Espanya, en què s'especifica que les administracions públiques estan obligades a retirar de la via pública els símbols franquistes. Des de la CUP demanen que “s'acabi amb aquest insult i que es compleixi amb la memòria històrica” i aposten per fer un inventari d'aquests símbols, retirar-los i museïtzar-los com a element de treball per la memòria històrica.