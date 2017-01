lluita institucional

La CUP Sitges aposta per un pacte d'estabilitat des de fora el govern

La candidatura independentista i rupturista aposta per arribar a un pacte d'estabilitat amb el govern municipal de Sitges però mantenint-se a l'oposició.

Segons la CUP, es valora molt positivament el document treballat conjuntament i li veu moltes potencialitats en matèries tan importants com l'habitatge, la participació, la justícia social o la remunicipalització de serveis ara externalitzats. Tan és així que en breu farà arribar al govern una proposta de treball conjunt.

Tot i això, la formació declara que l'oferta d'entrada al govern municipal no gaudeix del consens necessari dins l'assemblea i, alhora, existeixen certs aspectes que fan inclinar la balança cap a la negativa a entrar a formar part de l'executiu local.

Segons manifesta el regidor Xavier Nin, "ens comprometem en treballar en la direcció treballada en les negociacions durant els propers 6 anys" fent referència a les polítiques ambicioses negociades. En aquest sentit, Nin declara que "cal treballar per Sitges allunyant-nos de les aritmètiques plenàries puntuals. Hem de construir un projecte de poble".

La decisió s'ha pres en una Assemblea Oberta on hi han participat una vintena de persones, tan militants de la formació com simpatitzants i seguidors.