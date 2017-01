sanitat

La CUP denuncia el col·lapse "indigne i precari" de les urgències hospitalàries

Eulàlia Reguant: "Ni normal ni inevitable; la situació de les urgències hospitalàries té solució"

Les urgències estan saturades. Així ho han denunciat diferents sindicats i col·lectius sanitaris i ara la diputada de la CUP-CC Eulàlia Reguant, que ha volgut recordar que “el col·lapse a les urgències de molts hospitals del país no és una situació excepcional provocada pel virus de la grip, és la situació habitual que viuen des de 2010, hospitals i centres d'atenció primària i urgent de titularitat pública, degut a les retallades. Ni normal ni inevitable; la situació de les urgències hospitalàries té solució". En aquest sentit, l’organització de l’esquerra independentista considera que la situació actual no passa per activar el PIUC (Pla Integral d’Urgències de Catalunya) abans o després ara que s’està en fase d’epidèmia de la grip sinó per revertir les retallades i per un canvi estructural del sistema sanitari públic català.



Segons el Departament de Salut, el 52% de les urgències hospitalàries es podien haver resolt en un CUAP i el 12% en el CAP. Malgrat això, els darrers anys l’Atenció Primària i Comunitària ha patit, conjuntament amb tota l’atenció sanitària pública, importants retallades afectant de manera clara al servei prestat: s’han perdut uns 3.000 professionals de l’atenció primària i s’han tancat uns 60 serveis d’atenció continuada vinculats a l’atenció primària, entre d’altres.



En definitiva, del 2010 al 2015 les retallades en atenció primària han significat més de 800M d’euros. L’augment de la proposta de pressupost 2017 per l’Atenció Primària, de 140M d’euros, queda doncs encara lluny del que es va pressupostar el 2010. Però més enllà de les xifres absolutes, la CUP-CC vol posar de relleu la pèrdua de pes de l’Atenció Primària en el total del pressupost del Servei Català de Salut. Al 2010 representava un 33’6% i en el projecte de llei del 2017 en representa un 29’5%, només un 0’4% més que el 2015. Segons l'organització anticapitalista la situació de col·lapse actual és evitable ja que considera que els recursos hi són, però que cal una priorització clara per part del govern per tal de destinar-los a aquesta situació d’emergència.



Malgrat grans declaracions de tots els responsables públics de la sanitat catalana on s’ha afirmat la importància de l’Atenció Primària i Comunitària, en els darrers anys de retallades generals en tots els serveis (hospitalaris, ambulàncies, residències, socio-sanitaris, salut mental...), la inversió en l’Atenció Primària s'ha reduit encara més. Per això, la diputada de la CUP-CC ha afirmat que “és indispensable que es treballi per un canvi de model estructural on la planificació serveixi realment per donar les respostes adequades a les necessitats.”



En aquest sentit, la CUP-CC també apunta com a motiu del col·lapse el fet que residències i centres sociosanitaris derivin sistemàticament als pacients a hospitals, o a la falta de recursos en ambulàncies que no poden retornar a casa als pacients un cop obtenen l’alta mèdica a urgències, entre d’altres. Finalment, Reguant afirma que els determinants de la salut són la clau del problema, ja que “ens trobem amb una població que a causa de les condicions de vida precàries –sense feina, sense bona alimentació, sense unes condicions de llar dignes...- constantment necessiten d’assistència sanitària” i rebla “si no solucionem això, seguirem tenint pacients que col·lapsen serveis sanitaris, siguin hospitalaris o d’Atenció Primària”.



L’organització de l’Esquerra Independentista, considera que la solució a la situació de col·lapse de les urgències hospitalàries passa, entre d’altres, per dotar de més recursos (tan personals com materials, d’infraestructures, equipaments...) als diferents serveis d’atenció primària, continuada i urgent. És per això que demana una actuació excepcional i urgent per revertir les retallades que han tingut impacte en les urgències. La CUP-CC, de qui depèn l'aprovació dels pressupostos del 2017, responsabilitza el govern català, i en concret el Conseller de Salut, de totes les situacions de denigració i precarietat associades a aquesta situació a urgències.