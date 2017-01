alt penedès

La CUP demana un pla d'equipaments a Sant Sadurní per evitar improvisacions

El partit anticapitalista demana una planificació prèvia abans de fer cap gran inversió econòmica

La creació d’un pla local d’equipaments per a Sant Sadurní d’Anoia és una prioritat per a la CUP. El grup municipal aposta per l’estudi dels que existeixen a hores d’ara, així com de les mancances que plantegin els ciutadans, per crear un model que sigui sostenible i s’adapti a les necessitats dels sadurninencs i sadurninenques. Els cupaires aposten per aquesta iniciativa després de les declaracions de les darreres setmanes del govern municipal, on s’anunciaven possibles inversions en aquest aspecte.

El primer pas que volen fer les cupaires és un anàlisi de l’estat i l’ocupació dels equipaments de la vila. Dins d’aquest estudi també cal determinar quins són propietat pública, és a dir de l’Ajuntament, i quins són privats. A banda d’això, també cal conèixer quines instal·lacions propietat o no de l’Ajuntament estan desocupades i podrien dedicar-se a aquests tipus d’activitats.

Per altra banda, la CUP aposta per escoltar les necessitats dels ciutadans a través d’un procés de participació ciutadana. La iniciativa ha de permetre a ciutadans, entitats i forces polítiques consensuar quin és el model de poble que es vol desenvolupar a Sant Sadurní, i conèixer les prioritats dels sadurninencs i sadurninenques en matèria d’equipaments.

Els cupaires lamenten que l’equip de govern hagi tirat pel dret prometent un espai polivalent al carrer Gelida de Sant Sadurní, sense fer un estudi previ de les necessitats de la vila. També denuncia que no es facilitin les dades d’usos de la zona esportiva tot i que s’han demanat en reiterades ocasions.

La CUP fa aquesta aposta després de les darreres declaracions que l’equip de govern ha fet en les últimes setmanes en les que es plantegen noves grans inversions, com per exemple la possible adquisició de Can Guineu. Des de la CUP es demana una planificació prèvia abans de fer cap gran inversió econòmica i es vol que el pla local d’equipaments generi un consens ampli entre els partits, les entitats i el conjunt de la ciutadania per tal de definir el model de poble a llarg termini i evitar la improvisació i els debats partidistes.