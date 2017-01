CUP NORD-ORIENTAL

La CUP demana que la Diputació de Girona s’impliqui en la “Marxa Pagesa” per la dignitat de la pagesia

La Candidatura d’Unitat Popular ha fet públic la seva intenció d’aconseguir la implicació de la Diputació de Girona per donar suport a la “Marxa Pagesa”, mobilització organitzada per Unió de Pagesos en defensa de la dignitat del camp català i pel reconeixement social de l'activitat agrària.



La marxa, que nodrirà d’activitats la darrera setmana del mes de gener i recorrerà el país per acabar amb una manifestació a Barcelona el proper 28 de gener, planteja un debat social i ciutadà sobre l’estructura productiva del país i sobre el seu model territorial i socioeconòmic.



Segons Lluc Salellas, representant de la CUP a la Diputació de Girona «la situació del sector agrari ha arribat a un punt insostenible on cal aturar les retallades». Segon Salellas, «per construir un nou país necessitem un sector agrari viu i que generi riquesa en el territori».



Les reivindicacions de la marxa s’agrupen en sis eixos: la dignificació i reconeixement de la paper de la pagesia en la societat; la justa representació dels sindicats en els òrgans institucionals; la legislació en el comerç i distribució dels productes agroalimentaris per assegurar uns preus justos al productor; prioritzar les polítiques de desenvolupament rural; una gestió diligent de la fauna salvatge que sigui complementària amb l'activitat primària; i, finalment, la creació d'espais agraris protegits i productius per millorar l'equilibri territorial.

Tot seguit reproduïm la proposta de la CUP

PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA EN SUPORT A LA MARXA PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA

El sindicat Unió de Pagesos ha convocat la pagesia a una mobilització general del 26 al 28 de gener del 2017 en defensa de la dignitat del camp català i pel reconeixement social de l'activitat agrària. Amb el lema "Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia", aquesta acció es porta a terme per la necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp en la conjuntura de canvi polític i social que viu Catalunya.

Per una banda, la marxa vindicarà el respecte a la representativitat del sindicat en els organismes institucionals on tenen representació, com ara els òrgans sectorials del Departament d'Agricultura a les juntes rectores dels parcs naturals catalans, però també per emplaçar al govern de la Generalitat a respectar les prioritats de programació i execució del Programa de Desenvolupament Rural.

Més enllà d'aquestes mesures concretes i corporatives, el sindicat planteja un debat social i ciutadà sobre l'estructura productiva del país i sobre el seu model territorial i socioeconòmic. Unió de Pagesos planteja la necessitat d'impulsar un paquet legislatiu que garanteixi la justícia i l'equitat en el comerç i la distribució dels productes alimentaris, amb mesures com ara la l'actualització i modernització de les llotges i els mecanismes estadístics públics.

Cal recordar , que del 2001 al 2015 la pagesia ha suportat una davallada del 39% de la renda agrària a causa de la liberalització del mercat agrari i de l'actuació dels oligopolis agroindustrials i comercials.

Cal tenir en compte, que això no sols afecta a les persones que es dediquen al sector primari, sinó que afecta al conjunt de la ciutadania de forma directa, en qüestions com el consum i la salut, però també de forma més global pel que respecte a la conservació del nostre territori i, especialment, de les zones més deprimides del país.

L'abandonament progressiu de l'activitat primària al nostre país planteja un greu problema de sostenibilitat del conjunt del país i agreuja, encara més, els desequilibris territorials entre les diferents comarques.

Per tots aquests motius la Diputació de Girona pren l’adopció dels següents ACORDS:

1.- Donar suport institucional a la marxa "Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia" que es realitzarà el proper 26, 27 i 28 de gener de 2017.

2.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció al sindicat agrari Unió de Pagesos, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat i a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya.