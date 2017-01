habitatge

La CUP demana que l'Ajuntament d'Olot apliqui la llei i adquireixi habitatges buits per a lloguer social

Reclama reacció i agilitat en l’aplicació d’aquestes mesures abans no sigui massa tard

Aquest 29 de desembre va entrar en vigor la nova llei del Parlament de Catalunya de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. El text pretén superar les limitacions del Tribunal Constitucional espanyol en la congelació d’alguns articles claus de la Llei 24/2015.



La llei posa l’accent en les polítiques públiques per a la mobilització del parc d’habitatges buits per tal de preservar la funció social de la propietat i que les persones amb situació més vulnerable puguin disposar d’un habitatge digne.



Se suma a les lleis catalanes per a la protecció del dret a l’habitatge a Catalunya (Llei 18/2007 del 28 de desembre del dret a l’habitatge i Llei 24/2015 del 29 de juliol de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica fruit de la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH). Alguns articles d’aquesta llei van ser suspesos cautelarment per part de l’estat espanyol i per això aquesta nova llei és un mecanisme alternatiu en el marc normatiu vigent i segons les competències de la Generalitat per a garantir el dret a l’habitatge.



Destaca el Capítol II de la Llei sobre les mesures per ampliar el parc social d’habitatges de lloguer a través de l’expropiació temporal d’habitatges buits per causes d’interès social. A Olot hi ha 270 habitatges acreditats buits per la Generalitat. Aquest procediment pot durar màxim 4 mesos per a l’expropiació i automàticament l’habitatge passa a lloguer social establerts a l’article 5.7 de la Llei 24/2015.



A més les administracions públiques podran, amb aquesta llei, mediar en l’àmbit del consum i del dret a l’habitatge, reallotjar a les persones i/o unitats familiars amb risc d’exclusió residencial, expropiar el dret d’ús, dotar d’ajuts econòmics per mantenir l’habitatge habitual, per a reallotjar i tot el suport i informació necessàries a les persones implicades en la pèrdua de l’habitatge i evitar que es vulnerin el seus drets.



Ens dotem d’una altra llei, que posa accent de nou el parc de pisos buits, recordem que a Olot hi ha1.372 pisos buits, 696 en mans bancs, dels quals 270 acreditats oficialment per la Generalitat, però segons les dades de l'Ajuntament tots aquest pisos ja fa més de 2 anys que estan buits.



La CUP demana reacció i agilitat en l’aplicació d’aquesta Llei abans no sigui massa tard, tal i com ja va passar amb la l’article de la Llei 24/2015 de la cessió per part del grans tenidors dels pisos buits per un mínim de tres anys per a lloguer social. Aleshores l’Ajuntament hagués pogut obrir expedients sancionadors pels 270 pisos ja acreditats com a buits així com hagués pogut acreditar la resta de 1372 pisos.