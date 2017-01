contaminació

La CUP demana que es faci l’estudi de qualitat de l’aire als municipis del complex químic

Tal i com ja va anunciar el diputat de la CUP-CC,, a l’acte de protesta del passat mes de novembre a la Pobla de Mafumet, coincidint amb la visita del conseller Rull a la Taula Territorial de Qualitat Ambiental del Camp de Tarragona, demà es debatrà a la Comissió de Medi Ambient del Parlament de Catalunya una proposta de resolució presentada per la CUP-CC, en que s’instarà al govern a realitzar l’estudi de qualitat ambiental per aquest any 2017, tal i com s’havia compromès la Generalitat.

Ja fa uns quants anys, que arran del sorgiment de la Plataforma Cel Net el debat ciutadà sobre la contaminació de l’aire per part dels dos complexos químics del Tarragonès, així com el paper que juguen tant aquestes empreses com la Generalitat, està sobre la taula.

Des de llavors, la CUP ha plantejat als ajuntaments, consells comarcals, Diputació de Tarragona i Parlament de Catalunya, diferents mocions i propostes per tal que l’administració ofereixi dades reals sobre els efectes sobre la salut del medi i de les persones que té l’activitat d’aquestes empreses.

Gràcies a l’estudi presentant per la Universitat Politècnica de Catalunya per encàrrec de la Plataforma Cel Net, s’han posat de relleu dades molt preocupants en relació a les emissions de benzè a Constantí que el propi conseller Rull va reconèixer al propi Parlament de Catalunya a pregunta de la CUP-CC.

A més, arran de la creació de la Taula Territorial de Qualitat Ambiental del Camp de Tarragona, el govern va prendre el compromís davant de les entitats presents i dels representants dels ajuntaments i d’altres institucions del territori, d’assumir amb recursos propis l’estudi de qualitat ambiental, però aquest mai s’ha arribat a fer.

Davant d’aquest retard, la CUP va decidir de no participar a la tercera Taula Territorial celebrada a la Pobla de Mafumet, i va transmetre aquest enuig per l’ajornament de l’estudi al propi conseller Rull.

Per tal d’accelerar la implementació d’aquest estudi, la CUP-CC ha presentat una proposta de resolució a la Comissió de Medi Ambient del Parlament de Catalunya, per tal que el govern faci efectiu l’encàrrec a un “ens independent” d’aquest estudi, per tal de disposar de dades objectives sobre el grau de contaminació i de risc per a la salut de les persones que representa l’activitat d’aquests dos complexos químics.

El diputat de la CUP-CC, Sergi Saladié, espera que amb el debat i aprovoació d’aquesta proposta, finalment la Generalitat posi fil a l’agulla i no es demori encara més la realització d’aquest estudi, que ja “fa tant de temps que portem demanant des de diferents partits polítics i els moviments socials del territori”.

Per últim, el diputat vandellosenc ha denunciat el darrer i enèsim capítol d’emissions contaminants del complex químic de la vall del Francolí que ha succeït aquesta matinada i, que a hores d’ara, encara segueix sense resoldre’s. Saladié considera que aquest estudi “és el primer pas per iniciar una nova política que primi els interessos de la ciutadania, en lloc dels de les empreses multinacionals, que impliqui l’adopció de noves mesures per garantir la salut de les persones, i que doni elements de judici per debatre sobre la nova República que volem construir”.