vallès

La CUP demana a l'alcaldessa de Sant Cugat que no despengi l'estelada de la plaça Octavià

La CUP Sant Cugat ha demanat a l’alcaldessa Mercè Conesa a no fer cas de la enèsima judicialització de la política i no despengi l'estelada de la Plaça Octavià tal i com demana l’última sentència del Jutjat de Barcelona.

"El poble de Sant Cugat s’ha expressat en diverses ocasions a favor del procés d’autodeterminació del poble de Catalunya i en aquesta mateixa línia va quedar expressat a les urnes el passat maig de 2015", diuen a la CUP en referència als 18 regidors sobiranistes i 20 favorables al dret a decidir del total de 25.

Així, consideren que "qui perd reiteradament a les urnes, qui està perdent el debat social, qui no vol afrontar mecanismes democràtics per a dirimir el conflicte polític a Catalunya, vol servir-se de lleis fetes a mida per a desligitimar el fer majoritari". La CUP considera que els unionistes volen imposar-se via denúncies, agressions verbals al Ple i detencions.