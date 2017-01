corrupció

La CUP de Ponent demana que la Diputació aturi Ies ajudes a l'Aeroport d'Alguaire de manera cautelar

l'aturada de qualsevol ajuda a l'aeroport d'Alguaire fins que no s'aclareixin les informacions aparegudes aquest diumenge La Candidatura d'Unitat Popular ha anunciat avui que demanarà a la Diputació de Lleidafins que no s'aclareixin les informacions aparegudes aquest diumenge al mitjà digital CRITIC sobre irregularitats econòmiques en el control de les concessions.

La CUP considera extremadament greus uns fets denunciats que parlen d'una suposada connivència entre l'aeroport i unes concessionàries a les quals se'ls perdonava deutes mentre l'administració pública hi abocava contínuament diners. Per aquest motiu, fa una crida a que s'aturin cautelarment les subvencions a aquesta infraestructura i demana que la Diputació exigeixi explicacions urgents a la Generalitat i responsabilitats en cas que es demostrin les informacions.

La formació independentista recorda que La Diputació va destinar el 2016, 180.000 euros a l'aeroport d'Alguaire, 150.000 a raó del conveni per a la "gestió econòmica" de la infraestructura i 30.000 més com a "ajut per activitats" i que, des de la seva inauguració, ha estat una de les administracions públiques que ha abocat més subvencions elevades a un equipament que mai ha complert els seus objectius de rendibilitat social i econòmica.

Per tot plegat, els de l'Esquerra Independentista anuncien que en el proper Ple a l'ens provincial presentaran una proposta per tal que, des de la Generalitat, es tramiti de manera urgent un pla de viabilitat d'un aeroport que va ésser impulsat pel govern tripartit i que va néixer sense un pla comercial sobre la taula.

Finalment la CUP, que va ser l‘única formació política que va votar en contra dels pressupostos de la Diputació en un Ple en què va fer especial referència als 150.000€ del conveni amb aeroports públics de Catalunya per a la gestió de l'Aeroport d'Alguaire, manifesta novament la seva ferma oposició a les privatitzacions dels serveis públics i de les infraestructures estratègiques que, com la realitat suposa, son una font de malbaratament de recursos públics.