La CUP d'Arenys de Munt surt del govern

“Cal més política independentista d'esquerres i des d'aquest govern no és possible”



La reaparició de la bandera espanyola al balcó del consistori ha arribat quan la decisió de sortir del Govern es meditava de feia mesos i constitueix un bon exemple dels motius pels quals l'assemblea local de la CUP d'Arenys de Munt havia pres la decisió.

Entre els motius, el primer és alhora crítica i autocrítica a la capacitat del govern: que la CUP estigués al govern no s'ha fet prou palès al poble. Tot i que al novembre de 2015 sabíem que una regidora de les 7 totals que formaven el govern donava un marge de representació política escàs; la realitat ha estat que s'ha hagut de treballar sense tècnics ni pressupost assignats, de manera que la tasca ha estat extremadament difícil i no ha permès que la feina arribés més enllà de les portes de l'ajuntament.



En segon lloc, defensar l'acció política d'un govern multipartidista en ocasions concretes al llarg d'aquest any ens ha creat contradiccions ideològiques que han restat força a l'assemblea local per dur a terme la feina del carrer que com a CUP sempre hem volgut fer.



El marge de maniobra ha estat més baix del que prometia, la força l'hem hagut de destinar a la institució traient molt poc rendiment palpable pel volum de feina que ha suposat i tot plegat ha ocasionat poca política CUP a Arenys de Munt. Creiem que a Arenys de Munt li cal un independentisme més compromès, polítiques d’esquerres de debò i més unitat popular i hem vist que no es poden fer des d'aquest govern.



Amb tot, la nostra marxa no és un cop de porta que pretengui polèmica, perquè malgrat la conclusió a la que hem arribat després de 14 mesos, l'entesa amb ERC ha tingut aspectes positius i creiem que els dos grups municipals hem après l'un de l'altre. Per això volem deixar clar des d'un principi que la sortida del govern municipal no és un encaix de mans amb l'actual oposició municipal, amb la qual no hi compartim ni les seves formes de treball ni ideologia política.



Marxem però seguim aquí. Seguim amb la mà estesa al govern per a treballar de manera conjunta però des de l'oposició. Serem l'oposició de l'oposició i l'oposició del govern. Ho he provat i hem vist que serà la manera de fer més poble amb el poble, més independència i més esquerra anticapitalista, ecologista i feminista.



Assemblea local de la CUP d’Arenys Munt

Dilluns, 16 de gener de 2017