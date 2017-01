model de país

La CUP crida en contra de les agressions ambientals des del Baix Ebre, epicentre de greus atacs al territori

La CUP reuneix desenes de militants a l'Aldea, on debaten sobre noves eines urbanístiques per construir la República

La CUP està reunint avui desenes de militants i regidores per reflexionar sobre quins són les millors eines urbanístiques i de gestió del territori, de forma que puguin posar les necessitats de les persones al centre del debat. Els participants al debat, que té lloc al Casal de Joves de l'Aldea (Baix Ebre), han treballat al matí els plans d'ordenació territorial, mentre que aquesta tarda s’estan tractant els planejaments urbanístics municipals.

Un dels ponents de la jornada és Sergi Saladié, diputat al Parlament de Catalunya, qui en declaracions a premsa ha fet una crida a mantenir la resistència contra les agressions al territori, alhora que ha defensat articular propostes propositives. Segons Saladié, "les terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona són zones que han patit agressions ambientals continuades, com són les nuclears, el trasvassament de l'Ebre, el macroabocador de Tivissa, la indústria química... Tanmateix, també té una llarga tradició de resistència contra dites agressions". Saladié també percep un canvi de tendència al territori, "passant de ser comarques receptores de grans infraestructures a deixar aturades moltes d'aquestes". Es refereix així a la recentment aprovada declaració de Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre.

En relació al projecte de Barcelona World, Saldié apunta que si bé ja queda molt de la macro-idea inicial, encara persisteix l’amenaça. “Si el Govern de la Generalitat no posa les barreres legals correctes, La Caixa pot acabar aconseguint la revalorització dels terrenys on s'havia d'alçar el Barcelona World. I així aconseguir fer diners, amb l'especulació del sòl", explica.

Saladié també ha carregat amb duresa contra el model territorial al qual Catalunya ha arribat en les darreres tres dècades. "Patim un desequilibri territorial, amb problemes de congestió urbana i despoblació rural. Molta gent viu a un lloc i molt poca a un altre", diu explícitament. D'aquesta manera, es fa més difícil que tothom pugui accedir fàcilment als serveis bàsics. A més a més, aquest model ha estat facilitat pel mapa d'infraestructures, en el que s'ha afavorit el model de carreteres i no pas de ferrocarrils. "De fet, en els darrers 20 anys pràcticament no hi ha hagut noves línies de tren, mentre que el mapa de carreteres s'ha incrementat notòriament" apunta.

La jornada d'avui també compta amb una reflexió en torn als moviments socials i les lluites en defensa del territori. Una Taula Rodona posarà la cloenda a l'acte d'avui, amb la participació d'activistes de la Plataforma en defensa de l'Ebre (PDE), de Salvem lo Montsià, de la campanya en contra del 4t Cinturó del Vallès Occidental i Oriental, així com en contra del BCNWorld.