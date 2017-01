residus

La CUP-CC s'oposa al conveni signat entre Andorra i Catalunya sobre incineració de residus

Fa un any els grups ecologistes s'oposaven a l'exportació de residus a Andorra per a ser incinerats

La CUP-CC ha manifestat la seva oposició al conveni signat entre Andorra i Catalunya perquè la incineració no és, en cap cas, una alternativa sostenible per la gestió de residus. La formació ha denunciat els interessos polítics i econòmics darrere del conveni i alerta dels efectes nocius sobre el canvi climàtic i el contrasentit pel que fa a les polítiques de reciclatge i reducció a l’origen que s’haurien d’impulsar.

També ha demanat al Govern que replantegi la seva política de gestió de residus i faci avenços clars per la mitigació del canvi climàtic, el reciclatge i la reducció a l’origen i l’economia circular. Demana "responsabilitat i coherència al Sr. Tost. I que digui les coses pel seu nom: la valorització energètica és la incineració. I no la volem".

La formació denuncia la desacceleració, per part del Govern català, de les accions encaminades a fomentar i fer créixer el reciclatge des de que Josep Maria Tost entrà a dirigir l’Agència de Residus de Catalunya, així com la proliferació de projectes de valorització energètica dels residus (incineració) amb forta oposició ciutadana. Per primera vegada en 20 anys la tendència alcista del reciclatge ha decaigut un 2%, situació que ha portat a l’augment de residus als abocadors.

Considera que portar residus a Andorra per tal d’incinerar-los reduirà la despesa del govern pel que fa a la inversió en la seva gestió sostenible a les comarques pirinenques limítrofs i, de retruc, contribuirà a fer pujar el cost de recollida entre el veïnatge.

"Catalunya, amb aquesta acció, va en contra de la directiva de residus i del Precat-20, programa de residus de la Generalitat. El conveni va en sentit contrari de les mesures de prevenció i reducció de residus, i és una clara aposta per les accions finalistes d'abocament i incineració", afirma la CUP-CC.

Per a la formació, la recollida porta a porta ha demostrat ser el millor model i més eficient per afavorir la reducció i el reciclatge de residus, i la Generalitat amb la seva política de donar suport a la incineració, està aplicant les pitjors polítiques ambientals i socials. Veiem molt difícil que el Govern pugui complir les exigències de la directiva de residus, que marca assolir, com a mínim, el 50% de reciclatge en els residus domiciliaris abans del 2020.

Ecologistes de Catalunya i el Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-EdC) també rebutjaven l'acord

Fa poc més d'un any els grups Ecologistes de Catalunya i el Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-EdC) van emetre un comunicat on mostraven el seu rebuig a l’acord entre el govern català i l’andorrà pel qual els residus de Catalunya s’incinerarien a Andorra. En aquell moment els grups ecologistes van exposar que l’anunci de l’inici de converses entre el govern andorrà i el català per a enviar residus de Catalunya a incinerar a Andorra és equivocada i no s’adiu amb l’objectiu de la Unió Europea d’assolir un 60% de recollida selectiva l’any 2020. Precisament l'any passat es va produir un canvi en la normativa europea en matèria de residus, que ha reobert la porta al fet que Andorra pugui importar deixalles provinents de l'Estat espanyol. Tràfic de residus al territori català, il·legals? Ara bé, la realitat és fins ara s'han donat casos de trasllats de residus de manera inversa, com en el cas de les plantes de Hostalets de Pieorola, Constantí i Mollet del Vallès; en aquest darrer cas es realitzava el "triatge" o "tractament" dels residus municipals procedents del Principat d'Andorra que posteriorment es transporten a l'abocador de les Valls de Santa Maria de Palautordera, gestionat per l'empresa Cespa. Tal i com vam informar el 2010 arran de l'incendi en una planta de tractament de residus a Mollet, ja el 2006 el govern andorrà va anunciar el tancament del forn d'incineració de residus de la Comella, després de conèixer els resultats d'un informe sobre les dioxines a Andorra, que alertava de l'alta toxicitat d'aquest forn. Mentre van durar les reformes a la planta d'incineració andorrana es van exportar fins 150 tones de residus que es produeïen diàriament a plantes com les de Mollet.