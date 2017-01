debat popular

La CUP-CC desmenteix que hi hagi un acord amb el Govern sobre el procés constituent

Ahir el periodista Quico Sallés de La Vanguardia va publicar que el govern de la Generalitat hauria ofert la creació d'un organisme amb pressupost, funcionaris i personal laboral assignat dependent del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, dirigit per Raül Romeva. En un comunicat, la CUP-CC ha desmentit que hagin arribat a cap acord amb el Govern sobre aquest aspecte.

"S'ha anunciat un acord en matèria de procés constituent que inclouria la conformació d’una comissió que treballaria per elaborar una proposta de constitució catalana. La CUP-CC no ha arribat a cap acord en aquest sentit amb el Govern, i per tant, lamentem que així es publiciti", afirmen els anticapitalistes.

Segons la CUP-CC, el que han demanat és un organisme autònom, vinculat a la conselleria de Raül Romeva, per articular la primera fase del procés constituent i socialitzar i difondre'n els principis bàsics. Pels anticapitalistes, cal que l'organisme "situï al país en el convenciment que si es guanya el Referèndum es podrà obrir una fase de participació popular que vinculi l’assemblea constituent en les decisions que haurà pres."

A la informació publicada per La Vanguardia s'afirma que l'organisme "tindrà una espècie de consell rector integrat per les entitats que porten temps implicades en la difusió del procés constituent com el col·lectiu Drassanes, Reinicia, sindicats o Procés Constituent." Per contra, la CUP-CC demana "que s’aposti per un procés constituent popular, en què les directrius de la futura constitució neixin del debat i la participació de la gent, lluny de buscar un grup d’expertesa que redacti cap projecte de constitució."

El comunicat de la CUP-CC acusa el Govern de voler interferir en els debats interns de l'organització i demana plantejar els debats i les línies de treball amb rigor i veracitat.