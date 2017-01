“Llotja SA aixequem catifes “

La Crida per Lleida denuncia la negligència en la gestió de la fundacions en les que participa la Paeria

El grup municipal de la Crida per Lleida-CUP presenta les conclusions dels treballs sobre les diferents fundacions i SA que té la Paeria

El grup municipal de la Crida per Lleida-CUP ha presentat aquest dimecres les conclusions dels treballs sobre les diferents fundacions i SA que té la Paeria, que amplien els estudis previs que ja havia dut a terme el desembre del 2015 sota el títol: “Llotja SA aixequem catifes “.

La formació denuncia opacitat, negligència en la gestió i pèrdua del control democràtic dels recursos pel conjunt de les fundacions en les que actualment participa la Paeria: Paisatge Urbà, Agenda 21, La Llotja de Lleida SA i de la SA Centre de Negocis i Convencions ( CNC).

La Crida ha posat especialment el focus sobre el que anomena #EntramatLlotja que afecta, principalment, al CNC i el Teatre la Llotja SA que ha descrit en una infografia anomenada“#EntramatLlotja: Quan el benefici es privat i la factura la paguem totes”. En l’estudi dels ens descrits anteriorment es conclou que hi hagut deixadesa de funcions en el control del diner públic, que no s’ha exigit als contractistes els seus deures i que s’ha anat eixugant les pèrdues quantioses d’una operació fracassada a base de sagnar el pressupost municipal, amb una nefasta gestió cultural de l’espai i una encara més nefasta gestió empresarial que pot ser causa de dissolució de totes aquestes societats.

I és per això que, respecte del CNC, la formació ha deixat clar que es reserva d’emprendre accions penals contra els càrrecs que incorrin fraudulentament en irregularitats. A més a més, anuncia que acudirà a la GAIP i als tribunals per accedir a tota la informació requerida i no lliurada.

Així mateix, la formació ha anunciat tot un seguit d’accions sobre totes les fundacions esmentades anteriorment però especialment les afectades per l’#EntramatLlotja que pivoten en la determinació de recuperar el control públic dels recursos públics, demanant, entre d’altres acabar amb la concessió de Llotja de Lleida SA per incompliment flagrant del contracte, posar llums i taquígrafs per exemple comunicant cada incompliment a Alcaldia, Secretaria i Intervenció perquè quan s’hagi d’executar el pressupost 2017 i retornar les decisions a la ciutadania amb el redimensionant i reformulació de la gestió de la Llotja mitjançant un procés participatiu obert als experts del sector cultural i ciutadania.

També anuncia que els treballs no acaben aquí ja que existeix diversa documentació sol·licitada i a la qual la formació encara no ha tingut accés que podria obrir noves vies per accions jurídiques.