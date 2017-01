#FORANOMSFRANQUISTES

La Crida demana explicacions a la Paeria per la denúncia penal a tres joves que retiraven plaques amb noms franquistes

La Crida per Lleida – CUP ha manifestat públicament el seu suport als tres joves d’Arran davant un cas judicial «totalment polititzat» que «vol impedir la lluita de l’organització juvenil contra la presència del franquisme als carrers». La formació ha volgut deixar clar que esborrar els reconeixements a la dictadura no és negociable.

El passat 13 de desembre tres joves d’Arran van ser interromputs per agents de la Guàrdia Urbana quan retiraven plaques de carrers amb noms de personalitats franquistes. Els agents els van requisar tot el material – una escala i algunes eines – sense cap acta de confiscació i els van identificar.

No va ser fins a l’11 de gener, i després d’un comunicat denunciant l’actuació dels agents, que els tres joves van saber que s’obrien diligències contra ells: es podrien enfrontar a un judici per un delicte penal de furts i danys amb sancions des de 180 euros a xifres molt elevades.

Al llarg d’aquesta setmana, el grup municipal de la Crida i Arran Lleida demanaran una reunió amb la regidora de Seguretat Ciutadana i les polítiques per al civisme i la igualtat, Sara Mestres, per exigir explicacions sobre el cas i per quin motiu van decidir elevar el cas a la via penal.

La formació ha fet seu el lema «per dignitat, memòria i justícia, fora noms franquistes dels carrers de Lleida» al mateix temps que fa una crida a la desobediència i la mobilització per plantar cara a «un Ajuntament oposat a la memòria i la justícia».