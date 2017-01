Ensenyamet

La vaga del 18G va tenir "un seguiment desigual i globalment minoritari"

Ara bé la CGT la valora positivament i convocarà també vaga del 9F

Segons la CGT, el seguiment de la vaga del passat 18G va tenir un seguiment desigual i globalment minoritari. A la manifestació davant del Parlament ens van aplegar un miler de persones, "amb molta força i ànims com no es veia a les darreres concentracions, sense deixar de cridar les nostres reivindicacions", remarca el sindicat.

Van entrar al Parlament per lliurar un escrit amb la crítica a les partides pressupostàries presentades i les seves reivindicacions. Estan pendents que els hi confirmin una reunió, la propera setmana, amb tots els grups parlamentaris per poder defensar les seves demandes. També van entrar directament a la sala on es reunia la Comissió d’educació per deixar l’escrit amb les demandes sobre la taula de la Consellera.

Ara bé, el sindicat ha valorat positivament la convocatòria de vaga després dels tres mesos de reunions per centres i el compromís sindical escrit d’anar a una vaga durant el debat dels pressupostos. Puntualitza que "a vaga era imprescindible i ha contribuït objectivament a posar en el centre del debat de pressupostos el tema de l’ensenyament públic, alhora que ha tingut un efecte dinamitzador del debat entre els i les docents. Si no ha tingut més força, no és tant perquè la gent amb qui s’ha parlat no veiés que era molt més lògica i que era la data necessària, sinó pel fet que la resta de sindicats no l’han convocat. Lamentablement, i contràriament al que veníem plantejant de manera unitària des d’octubre, CCOO, USTEC, UGT i ASPEC no han volgut convocar la vaga en el moment en que estan oberts i són esmenables els pressupostos, període durant el qual només convoquen les concentracions descentralitzades el 26 de gener. Reiterem que les vagues han de formar part d’un pla de lluita que tingui continuïtat i han d’arribar a temps d’incidir en les decisions enlloc de fer-se servir només com a amenaça a la negociació a les meses sectorials i, en cas d’arribar a fer-les després, com a forma de protesta a posteriori d’allò ja decidit".

Afegeix que la vaga del 18G ha introduït el debat als centres sobre la necessitat de fer VAGA i és aquesta inèrcia la que cal emprar per impulsar noves mobilitzacions, inclosa la del dia 9 de febrer.

Convocar el 9F

Tot i així, l’assemblea de la CGT d'ensenyament ha votat convocar la vaga del 9F que serà ratificada a la propera assemblea oberta el dia 1 de febrer a les 18:00h a la seu de CGT, atès que aquests dies hi pot haver canvis que afectin la pròpia convocatòria de vaga ja que els mateixos sindicats han reconegut que aquesta pot ser desconvocada si s’accepten abans algunes de les reivindicacions. "Per tant, un cop la comissió d’economia presenti les que recull als pressupostos, haurem de valorar si el cicle de mobilitzacions ha tingut èxit i s’han aconseguit les nostres reivindicacions o ratifiquem la convocatòria de vaga del dia 9 de Febrer per protestar contra el Departament d’Ensenyament. Seguim pensant que la vaga unitària hauria d’haver arribat molt abans però no volem dividir el professorat davant de les mobilitzacions sinó impulsar la seva participació i continuïtat", ha indicat. L’assemblea també ha decidit convocar a les concentracions del proper 26 de gener amb aquest mateix criteri.