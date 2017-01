Música

La celebració del lliurament dels Premis Enderrock es continuarà fent a Girona

L’Ajuntament de Girona i Grup Enderrock renoven el conveni que garanteix la celebració dels premis a la ciutat durant tres anys. Enguany tindrà lloc el proper 9 de març a les 21h en el nou emplaçament de l’Auditori de Girona.

Els Premis Enderrock 2017 se celebraran el dijous 9 de març a les 21 hores en el nou emplaçament de l’Auditori de Girona, que garantirà un major aforament i un nou format de gala. La dinovena edició dels Premis de la Música Catalana segueixen evolucionant en contingut i prestigi amb el canvi d’ubicació i amb una nova filosofia festiva com a acte institucional, que enguany es reforça amb la direcció escènica de Josep Maria Mestres.



L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau, han signat un nou conveni de col·laboració, que garanteix la celebració dels premis a la ciutat durant els propers tres anys. El conveni remarca la importància de la música per a Girona i l’aposta decidida que fa la ciutat cap a la cultura en general i la música i els festivals en particular, sota el segell ‘Girona, ciutat de festivals’.



La Xarxa emetrà la gala en directe; que es podrà veure a les televisions locals i també, com a novetat, pel canal 159 que la plataforma gestiona a Movistar+.



Canvi en el sistema de votació

Una altra de les novetats importants dels Premis Enderrock 2017 és el sistema de votacions populars que passa de tenir dues rondes a tenir-ne tres.

Fins el dia 31 de gener hi ha oberta la primera volta de votacions. Un cop es tanqui la ronda, es triaran 10 semifinalistes que seran els que passin a la segona volta de votacions d’on en sortiran tres finalistes per a la tercera ronda.

El guanyador es donarà a conèixer durant la gala de lliurament dels Premis i no abans com s’havia fet en les edicions anteriors. Els Premis Enderrock – Premis de la Música Catalana són els únics que es trien per votació popular, tot i que també tenen la categoria de votació de la crítica. L’any passat es van recollir prop de vint mil vots d’usuaris únics registrats a la pàgina web www.enderrock.cat.



Cartell Premis Enderrock 2017

El cartell és obra del dissenyador David Torrents que ha format part de diferents jurats internacionals i ha estat guardonat amb mig centenar de premis pels seus treballs. Aquesta és la primera vegada que es repeteix un autor del cartell, plantejat com un any pont entre el lliurament al Teatre Municipal i la nova etapa a l’Auditori de Girona.



Premis de la Crítica

El dia 9 de març també es lliuraran els Premis de la Crítica que ja es van fer públics a finals de desembre i que ja han premiat a Malalts del cel de Sisa (Millor disc de l’any), Love of Lesbian amb l’àlbum El poeta Halley (Millor artista de l’any), Jo competeixo de Manel (Millor disc pop-rock del 2016), Càntut de Belda & Sanjosex (Millor disc de folk 2016), Chinook Wind de Maika Makovski (Millor disc en llengua no catalana), Ós bipolar de Quimi Portet (Millor disc de cançó d’autor) i Roba Estesa amb el seu debut Descalces (Millor grup revelació).