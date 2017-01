espanyolisme

L'home que va fer la salutacio feixista al Parlament en un acte de Societat Civil Catalana

El fotoperiodista Jordi Borràs ha identificat l'home que va cridar "viva España" i va fer la salutació feixista al Parlament en un acte de Societat Civil Catalana

El 29 d'octubre de 2014 un home convidat pel Partit Popular a la sessió de control del Parlament de Catalunya va fer la salutació romana quan se'l va convidar a abandonar l'hemicicle després d'aplaudir reiteradament cada cop que intervenia algun diputat del PP o C's. L'home era Miquel Bosch, membre del Movimiento 12 de Octubre, i ara el fotoperiodista Jordi Borràs l'ha identificat en un acte de la polèmica entitat Societat Civil Catalana.

En aquell moment la mesa de la cambra va acordar per unanimitat, també amb el vot del PP, negar l'entrada a Miguel Bosch, en canvi no va portar els fets a la Fiscalia en considerar que el Codi Penal espanyol no ho considera un delicte. El president del Movimiento 12 de Octubre Manel Parra va no va voler condemnar els fets al programa .CAT de TV3. Parra va dir que "al vídeo no es va veure clar" i que ell "també pot ensenyar la foto d'Artur Mas amb la mà dreta".

