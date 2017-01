medi ambient

L'Esquerra Independentista de Sant Cugat rebutja el model d'oci de la pista de gel

La CUP i Arran Sant Cugat han rebutjat la pista de gel instal·lada durant el període nadalenc. "Considerem que la instal·lació d’aquesta pista de gel suposa un cost energètic (i conseqüentment ambiental) desmesurat i impropi d’un clima com el mediterrani i que pretén imposar unes tradicions impròpies de la nostre latitud sota el pretext del consumisme d’aquestes dates.", han expressat.

Les formacions independentistes critiquen que l'ajuntament cedeixi l'espai públic a una iniciativa "totalment insostenible" pel seu consum energètic i "moralment reprovable en una vila mediterrània" com Sant Cugat. Segons els seus càlculs, aquesta instal·lació consumeix l'equivalent a la despesa energètica de 59 llars durant un mes i critiquen que aquesta energia provingui d'un grup electrogen de gasoil. Això suposaria l'emissió de prop de 14 tones de diòxid de carboni mentre l'equipament estigui obert.

Les organitzacions han criticat que l'ajuntament de Sant Cugat vulgui implantar una "pràctica comercial totalment aliena a la nostra cultura i que amb l’excusa de les festes intenta promocionar una cultura de patinatge sobre gel que, com és de sentit comú no existeix a les nostres latituds." Així mateix, critiquen que es permeti aquesta despessa energètica mentre es prenen mesures d’estalvi energètic com endarrerir l’encesa de l’enllumenat de nadal o la substitució de làmpades incandescents per leds a les lluminàries dels carrers.

D'altra banda, lamenten que fomenti un oci "elitista i consumista", que dona "imatge de ciutat franquícia" mantenint una activitat "fora de lloc". La CUP i Arran han demanat un compromís a l’Ajuntament de Sant Cugat perquè aquests fets no es tornin a repetir el pròxim Nadal.