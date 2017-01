Sixena

L'Ateneu Barcelonès acull una conferència sobre "Sixena: El conflicte de la Franja"

L'l’Associació Cultural Vibrant aquest dimarts a les 19h presenta a l’Ateneu Barcelonès la conferència Sixena: El conflicte de la Franja, amb Albert Velasco i Carme Berlabé, conservadors del Museu de Lleida, i Jordi Matilló, membre de de Vibrant.

Els darrers mesos s'ha assistit a un conflicte per les obres d’art del poble de Sixena. Les pintures murals del Reial Monestir de Santa Maria de Sixena, petita població d’Osca, centre de la polèmica, van ser rescatades i restaurades per Josep Gudiol després d’un greu incendi provocat pels comitès revolucionaris locals el 1936 en el decurs de la Guerra Civil Espanyola.

Part del que es va recuperar està dividit entre diversos museus, que inclouen el Museu de Saragossa, el Museu Diocesà de Lleida i el Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Actualment es troba en curs un conflicte legal sobre la titularitat dels béns exhibits en aquests museus i podem constatar que el litigi de Sixena no és un cas judicial com se’ns vol fer creure, sinó un altre greuge polític, car les reclamacions i la campanya mediàtica que demanen el “retorn” només fan referència a les obres que són a Catalunya, però res en diuen de les obres repartides en altres llocs, com denuncia Albert Velasco, conservador del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.

"Es diu molt alegrement “retornar” quan es parla de les obres. Tanmateix, retornar el què? Unes obres legalment adquirides i que gràcies a la cura de la Generalitat s’han conservat fins avui? Quins secrets amaga l’afer Sixena? Què està en joc i quins són els personatges i actors principals del conflicte?" ha apuntat el col·lectiu Vibrant.