L'Associació de Gàmbia a Catalunya sobre la crisi política al seu país

Nosaltres,membresde l'AssociaciódeGàmbia a Catalunya iels amicsde Gàmbia a Catalunya, estem seguint atentament la crisi política a Gàmbia, des de que el President sortint Yaya Jammeh va expressar el seu rebuig total als resultats electorals de l'1de desembre de 2016.

Aquest desafortunat gir dels esdeveniments ha posat al nostre país en incerteses polítiques i pèrdua de negocis, produint temor i trauma a la població local, provocant el desplaçament de fins a 45.000 gambians que han anat a buscar refugi al Senegal, segons dades d’ACNUR, més els desplaçats interns que no han estat comptabilitzats.

Com agambians/es i amics i amigues de Gàmbia, estem molt preocupats per la situació actual a Gàmbia; Tots tenim famílies i amics allà.

Reconeixem sense dubtes que els resultats de les dareres eleccions reflecteix en la voluntat de la majoria dels gambians i que, aquestes van ser liures, justes i transparents. Fins i tot el mateix Yaya Jammeh, inicialment, va acceptar els resultats d’aquestes, abans defer un canvi de 180 graus el passat 9 de desembre del 2016.

Entenent que els gambians igambianes tenen dret a escollir els seus líders sense por ni intimidació, el rebuig de Yaya Jammeh al resultat, no només va ser inconstitucional sinó que també ha portat el país a la inestabilitat, el caos i fins i tot, a una possible guerra civil.

Condemnem a Jammeh pel seu rebuig a la votació, per la detenció de membres del moviment social “Gàmbia Has Decided”,per la detenció de soldats vistos com a simpatitzants de la coalició opositora i pel tancament arbitrari dels mitjans de comunicació.

També condemnem la declaració de l'estat d'emergència feta pel mateix Jammeh, i l'ampliació del seu mandat fins a 90 dies més, feta per l'Assemblea Nacional

Valorem els esforços diplomàtics de la CEDEAO encapçalats per SE el President Johnson Sirleaf, President de Libèriai Mediador Principal, el president Mohammad Buhari de Nigèria i tots els altres mediadors pels seus esforços en la restauració de la democràcia a Gàmbia.

Reconeixent que el President electe Adama Barow ha fet la seva investidura el 19 de gener de 2017 i que ara és elegítim president de Gàmbia, fem una crida a tots els gambians i gambianes, civils i militars, perquè de clarin la seva leialtat al seu govern ia la constitució de Gàmbia sense més demora.

Acolim amb beneplàcit la intervenció militar de la CEDEAO a Gàmbia per restaurarla democràcia i fer complir la voluntat del poble gambià després d'haver esgotat tots els canals diplomàtics.