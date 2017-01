docents en lluita

L'Assemblea de docents de les Illes demana acabar amb la sobresaturació i preservar el català

Entre les 8 propostes educatives per al 2017 que ha fet arribar a l'executiu illenc

L'Assemblea de Docents de les Illes considera que els responsables polítics sovint viuen massa allunyats dels moviments socials i dels ciutadans que representen, per aquest motiu les seves 8 propostes "són un crit d’atenció perquè el Govern abandoni el camí de l’autocomplaença i l'aïllament , explori les vies de diàleg i escolti la comunitat educativa".

Entre les 8 propostes, els docents exigeixen de l’administració educativa que compleixi amb la responsabilitat de vetllar per l’ús del català als centres educatius, per evitar el retrocés que s’està produint en la utilització de la llengua catalana. També demanen a la Conselleria d’Educació a acabar amb la sobresaturació a les aules, així com participar de les decisions en materia educativa, ja que "som comunitat educativa".