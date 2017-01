L'ASM reclama un full de ruta sobiranista en resposta a les humiliacions contínues de Madrid

L' Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) insta el Govern balear a redactar un full de ruta sobiranista, tal com li reclamen les entitats participants a la manifestació de la Diada de Mallorca, com a resposta a les humiliacions contínues de Madrid.

En pocs dies hem pogut veure amb estupefacció com Extremadura subvencionarà la compra de mobles de particulars gràcies als doblers que Hisenda espolia als mallorquins, i com el ministre de Fomento, Íñigo de la Serna, deixa en funció del seu major o menor "cariño" (sic) l'aportació estatal a les obres del Baluard del Príncep.

El ministerio de Fomento és el mateix que l'any passat va invertir 3.679 milions d'euros en l'AVE i zero en el tren a Mallorca, el que no permet la participació del Govern balear en la gestió de l'aeroport, el que converteix Son Sant Joan en una gran superfície comercial explotada per empreses peninsulars i el que no garanteix la inversió en carreteres ja signada i compromesa. Que ara la defensa de la tarifa plana aèria davant la Comissió Europea quedi en mans del seu titular és un perill inassumible i una prova més de la necessitat inajornable d'un estat propi per a Mallorca i les Balears.

Des de l'ASM reclamam als nostres governants que superin l'etapa de la queixa i el lament i emprenguin d'una vegada el camí cap a la sobirania, si no volen convertir-se en còmplices del maltracte històric de que som objecte per part de Madrid.

Secretariat de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca