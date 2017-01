cultura

L'Ajuntament de Sueca i la Generalitat obrin al món el Museu Joan Fuster

El president de la Generalitat Valenciana,, i el conseller de Cultura,, acompanyats per les autoritats municipals, han assistit a l'obertura del Museu Joan Fuster, situat a la capital de la Ribera Baixa, en la que va ser la casa de l'assagista.

Sueca es sent privilegiada per la tasca que, d'una manera o altra, li ha estat encomanada: custodiar i difondre el llegat de Joan Fuster. Així s'endevina per les paraules dels representants municipals. Des del consistori suecà, celebren l'esperada notícia de l'obertura del Museu, una notícia que ha estat possible finalment, i en gran part, gràcies a l'esforç continuat i permanent d'un munt de persones i a la voluntat política de diferents corporacions municipals. L'Ajuntament de Sueca ha invertit quantiosos recursos econòmics i humans municipals en este projecte i ara confia que el nou Espai, reconvertit en el que es pretén un autèntic focus de cultura i investigació, puga recuperar el flux habitual de gent que visitava aquella casa del carrer Sant Josep de Sueca, mentre vivia Fuster.

L'Espai Joan Fuster consta de tres àrees: el Museu Joan Fuster, un Centre de Documentació, i l'Aula Didàctica de Cultura Contemporània. Després de visitar-lo, el president Ximo Puig, ha volgut destacar la lleialtat absoluta de Fuster al seu poble. “De vegades oblidem que els valencians hem tingut una gran sort. Hem tingut la sort de tindre entre nosaltres intel·lectuals i artistes d'una extraordinària dimensió europea, com Joan Fuster, i hem d'aprofitar-la perquè, d'altra banda, sinó, hem d'alçar tres hipoteques: la hipoteca reputacional, la hipoteca econòmica i la hipoteca de la identitat, de sentir-nos i d'estimar-nos com a valencians” ha assegurat el cap del Consell Valencià. El president ha apuntat que l'objectiu d'esta instal·lació serà sobretot posar de relleu el Fuster més desconegut i ha finalitzat la seua intervenció tot manifestant al poble de Sueca que “compteu sempre amb la voluntat, l'esforç i el coratge d'un govern que se sent fusterià”.

També el conseller Vicent Marzà ha volgut destacar que «després de dues dècades de bloqueig del projecte per part de l'antic govern, l'Espai Joan Fuster obri les portes al món gràcies a una confluència d'esforços per part de la Generalitat, l'Ajuntament de Sueca, la Biblioteca de Catalunya i la Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València». Marzà ha fet també un reconeixement molt especial al consistori suecà, tot assegurant que és qui ha mantingut el treball fins ara i en tot momet i ha afegit “per fi, institucionalment visibilitzem un dels intel·lectuals europeus més rellevants, Joan Fuster. Era de justícia”.

“Fuster va escriure: no tingueu més conviccions que les decididament imprescindibles. I jo, humilment, crec que és imprescindible, que ja és hora, que arriben distincions i reconeixements per a Fuster no solament des de la seua Sueca” amb estes paraules, l'alcaldessa, Raquel Tamarit, ha finalitzat la seua intervenció convidant a reconéixer més àmpliament el paper i la contribució de Fuster, pel que fa al relat identitari, i en tants i diferents camps com les ciències socials, la política, l'economia, la història, l'art o la filologia.

Per la seua banda, el director de l'Espai Joan Fuster, Francesc Pérez i Moragón, s'ha referit a la magnitud del llegat de l'escriptor i assagista de Sueca: “Tenim el propòsit de dur endavant un programa d'activitats que facen conèixer tot aquest fons artístic, bibliogràfic i documental, que no es pot exhibir al Museu i sobretot que el posen a l'abast dels investigadors i de les persones interessades en l'obra i la figura de Fuster”. “Per a aconseguir-ho necessitem la col·laboració de les nostres institucions i de moltes persones“ ha afegit, convençut que serà fàcil sumar-hi suports.

A l'acte han assistit també un llarg llistat de destacades personalitats de la política i la cultura valenciana i de les diferents institucions d'arreu del territori de les quals va formar part Fuster.

Un espai per aprendre de Joan Fuster

El Museu ja era en germen el que és ara mateix, atés que la casa ja posseïa un sentit decoratiu que en feia una mena de museu particular. A l'exposició permanent el visitant podrà veure una tria del llegat fusterià d'obres artístiques, una mostra brevíssima i indicativa de l'arxiu que informa sobre la seua vida, les relacions epistolars i el mètode de treball de l'escriptor; tots els escrits de Fuster apareguts en volum en monografies seues,i els treballs editats sobre ell i les revistes que va dirigir, a més d'un mural on es reprodueixen les capçaleres en què va col·laborar.

L'Espai Joan Fuster, que acull el Museu, desenvoluparà una important tasca pedagògica i divulgativa al voltant de la figura de l'escriptor de Sueca. Així mateix, des de la Conselleria d'Educació, Investigació Cultura i Esport s'ha creat l'Aula de Didàctica de Cultura Contemporània per acostar la figura de l'assagista valencià a l'alumnat. Alhora, l'Ajuntament de Sueca ha habilitat el Museu Joan Fuster per mostrar els visitants la trajectòria professional i vital de l'assagista suecà. Pel que fa a l'Aula de Didàctica, Les activitats s'iniciaran el pròxim 14 de febrer. Aquest curs serà un projecte pilot on participarà l'alumnat de Sueca i el pròxim estarà obert a visites escolars de tots els centres educatius del territori.

El primer taller didàctic girarà entorn el conte que Joan Fuster va escriure per a infants «Abans que el sol no creme...», que tracta sobre el conreu de l'arròs. En paraules del conseller Marzà: «Els recursos didàctics acostaran la figura de Fuster a l'alumnat des de tercer de Primària fins a universitaris. Un dels missatges més importants que poden endur-se els xiquets i joves és que, com deia Fuster, no hem de fer de la ignorància un argument. Cal ser crític, cal dubtar i cal estudiar».

L'Aula Didàctica de l'Espai Joan Fuster forma part del Pla Estratègic Cultural Valencià 2016-2020 «Fes Cultura», de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat