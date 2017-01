Benvinguts

L’Ajuntament de Mataró s'adhereix a la campanya “Casa nostra, casa vostra”

El Ple Municipal ha aprovat una Declaració Institucional, presentada per la CUP, per la qual l'Ajuntament de Mataró s'adhereix a la campanya "Casa nostra, casa vostra" (www.casanostracasavostra.cat)a favor d'acollir i donar refugi a totes aquelles persones que fugen de les guerres, de la fam, de la persecució política, per motius d’orientació sexual o per les seves creences.

La moció es va aprovar al el vot favorable de tots els grups municipals a excepció de PxC, PP i C's, que se'n van desmarcar amb vots en contra i abstencions.

Segons els acords aprovats, l'Ajuntament pren el :

1. L’Ajuntament de Mataró, d’acord amb les declaracions prèvies a favor de l’acollida de persones refugiades, s’adhereix al manifest de la campanya “Casa nostra, casa vostra”.

2. L’Ajuntament de Mataró donarà suport econòmic a la campanya “Casa nostra, casa vostra” i col·laborarà amb les entitats ciutadanes que impulsin activitats locals.

3. L’Ajuntament de Mataró farà difusió pública de les activitats relacionades amb la campanya “Casa nostra, casa vostra”.