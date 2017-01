assemblea d'electes de Cataluny

L'AECAT es presenta a Osona amb la meitat dels seus electes inscrits

L’Assemblea d’Electes de Catalunya (AECAT) es va presentar el dimarts 24 de gener a Vic, en un acte on van participar un centenar de càrrecs. Segons les xifres facilitades en l’acte, Osona és la primera comarca on més del 50% dels electes ja estan registrats per formar part d’aquest òrgan que només és constituiria en casos d’excepcionalitat política. La presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI),, ha presidit aquesta presentació en la condició d’entitat impulsora de l’AECAT i ha felicitat la comarca per tenir més de la meitat dels electes inscrits i ha destacat que de nou lideri un apartat més del procés d’independència.

En l’acte han intervingut representants de diferents formacions polítiques. El diputat al Congrés, Francesc Homs (PDECAT) ha assegurat que l’AECAT ha de ser un instrument de coordinació «per si de cas». Tot i el judici al Tribunal Suprem per la consulta del 9N, Homs considera que l’Estat ha agafat «quatre caps de turc» perquè «a tota la gent que volen votar no els poden imputar». La diputada i secretària general d’ERC, Marta Rovira (ERC) ha animat a tots els regidors a inscriure’s a l’AECAT perquè el país viu «un procés de canvi absolutament accelerat» que ha marcat la ciutadania que «ha decidit exercir la sobirania». Per la seva part, la regidora de l’Ajuntament de Montesquiu, Liliana Vilanova (CUP), ha dit que l’AECAT és una «estructura compartida» per fer front a un Estat espanyol que «buscarà totes les escletxes per fer-nos caure»

En l’acte també hi han intervingut el regidor de l’Ajuntament del Brull i conseller comarcal, Pere Medina (Independents d'Osona) que ha animat «a fer pedagogia» per fer augmentar els inscrits a l’AECAT. El regidor de l’Ajuntament de Taradell, Jacint Casadevall (SI) ha apelat a la unitat en el tram final del procés i ha demanat ser «insubornables en la defensa del país». La regidora a l’Ajuntament Manlleu, Dolors Collell (MÉS) i l’alcalde de Vidrà, Josep Anglada (Democràtes) han excusat la seva assistència per motius d’agenda.