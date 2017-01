Sobiranisme

Jubilats per Mallorca impulsa la Campanya Anticolonialista

Ahir es va presentar a Can Alcover de Palma la campanya Anticolonialista que impulsa Jubilats per Mallorca. La presidenta de l'entitat Maria Auxiliadora Arguimbau va explicar els motius els ha generat per promoure-la. Entre ells, el de complir amb les resolucions del darrer Congrés de l’Associació que senyalà dos eixos prioritaris de treball: la defensa de les pensions públiques i "la defensa de la sobirania democràtica del nostre poble". Tenint en compte que la defensa de les pensions públiques ja la tenen encarrilada, tant amb feina pròpia com amb la feina que fan conjuntament amb la Plataforma d’associacions de pensionistes i jubilats, obren ara aquesta línia de feina per donar compliment a l’altra resolució esmentada.

Manifest Anticolonialista

En aquesta direcció, el portaveu, en Jaume Bonet, ha explicat els documents de la fase incial de la campanya i la feina que aniran fent més a llarg termini. En primer lloc ha donat a conèixer el Manifest Anticolonialista on es reivindica una hisenda pública, es denuncia l'espoli fiscal i es demana les mateixes condicions que actualment tenen les illes de Grècia, Dinamarca o l'estat insular de l'illa de Malta. La reclamació de la gestió pròpia dels ports i aeroports no passa tampoc desapercebuda, conscients de la seva importància econòmica i quant a la gestió del turisme. Igualment, consideren colonialista el fet que el grau d'obligatorietat del castellà sigui, a les Illes, superior al grau de coneixement que es necessita, de la llengua pròpia. Reivindiquen igualment una major presència del català en els mitjans de comunicació públics.

TTIP i CETA

També s'ha referit també als tractats Tractat Transatlàntic de Lliure comerç (TTIP) i Acord Integral d'Economia i Comerç (CETA) els quals han qualificat de «un atac a la democràcia en tota regla». Han explicat també que no és cert que el Parlament de Valònia (Bèlgica) n'aixeques el seu vet. El que va acordar la institució, segons l'associació, és que d'aquí a un any es tornaria a tractar l'assumpte. Han assenyalat el secretisme en què s'estan negociant aquests tractats i que, entre altres coses «implicarien més pèrdua dels drets laborals per part dels treballadors», com recull a la crònica de dBalears.

Victòria en el copagament

Jubilats per Mallorca forma part juntament amb altres grups de la Plataforma per la millora del finançament. Han aconseguit fa poc, la supressió del copagament que abans s'aplicava d'una manera indiscriminada i afectava, d'una manera especial als jubilats i jubilades que no es podia permetre pagar-lo amb les gravíssimes conseqüències que comportava ja que és una qüestió de salut. Ara, només s'aplica a partir d'un llindar determinat d'ingressos, de tal manera que l'accés als medicaments de la gent gran en una situació més vulnerable queda, de moment, protegit.