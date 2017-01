antifeixisme

Jornades per la memòria històrica a Tarragona

L’organització juvenil Arran ha organitzat unes jornades antifeixistes aquest mes de gener per commemorar el 78è aniversari de l’ocupació de Tarragona per part de les tropes franquistes el 15 de gener de 1939. Es pretén reivindicar la data del 15-G com a dia clau de la lluita antifeixista a la ciutat.

Els actes de les jornades, que porten per nom “15-G A Tarragona tenim memòria”, se centraran en tres dies i se celebraran al Casal Popular Sageta de Foc. El primer serà el dijous 12 de gener amb un cinefòrum en què es passarà el documental de Sense Ficció “A la dreta i més enllà”. El segon serà el 15 de gener, dia en què van entrar les tropes franquistes a la ciutat. Aquell dia hi haurà una taula rodona en què es compartiran experiències de lluites antifeixistes a ciutats dels Països Catalans, com València, Sabadell, Castelló i Palma, i, tot seguit, hi haurà una concentració per commemorar i reivindicar el dia com a símbol de lluita i resistència antifeixista de Tarragona. Finalment, el fotoperiodista Jordi Borràs clourà les jornades amb una xerrada sobre l’extrema dreta a Catalunya el dissabte 21 de gener.