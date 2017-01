Independència

Jordi Borràs i Antonio Baños presenten "La cara B: una altra mirada del procés" a Sant Quirze

Jordi Borràs i Antonio Baños presentaran el seu llibre “La cara B. Una altra mirada al procés” el dimarts 17 de gener, a les 19:00, a la biblioteca de Sant Quirze del Vallès en un acte organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana.



El llibre és narrat en primera persona per Antonio Baños i té les fotografies de Jordi Borràs. Exposa tot allò que ha passat durant aquests anys amb cròniques farcides d'anècdotes, curiositats i algun fet fins avui dia silenciat. Un recorregut que comença amb la consulta independentista d'Arenys de Munt de l'any 2009 i acaba l'any 2016 amb la formació del nou Govern de Junts pel Sí. A base d’anècdotes, curiositats i impressions, Baños i Borràs mostren els aspectes menys tractats i coneguts del procés.

Jordi Borràs és il·lustrador i fotoperiodista, membre del Grup de Periodistes Ramon Barnils. Treballa com a il·lustrador i reporter gràfic freelance en diferents mitjans com El Món, Crític o Vice News. Ha publicat "Warcelona, una història de violència" (2013), "Plus ultra. Una crònica gràfica de l'espanyolisme a Catalunya" (2015) i "Desmuntant Societat Civil Catalana" (2015).

Antonio Baños és periodista, membre del secretariat nacional de l'ANC i va ser diputat de la CUP al Parlament de Catalunya durant un breu temps. Ha escrit els llibres "La economía no existe" (2009) i "Posteconomía" (2012) on ha criticat els esquemes econòmics actuals i el capitalisme.