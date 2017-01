Memòria històrica

Institucions i lluites populars homenatgen Aurora Picornell i les roges del Molinar

Es realitzarà un homenatge a Aurora Picornell i les roges del Molinar en el 80 aniversari del seu assassinat a mans dels franquistes

El Grup Blanquerna i Es Molinar en Moviment organitzen el tradicional homenatge a Aurora Picornell i les roges del Molinar en el 80 aniversari del seu assassinat a mans dels franquistes. Es pretén, per una banda, recordar i homenatjar les militants comunistes i, per altra, posar en valor i donar veu a les lluites actuals.



L'acte, amb el nom "Visquen les roges del Molinar! 80 anys de l'assassinat d'Aurora Picornell i les roges del Molinar", serà el proper 4 de gener a les 20.00h al Teatre del Mar del Molinar. Hi intervindran Maria Antònia Oliver, de Memòria de Mallorca; Toñi Fernández, activista del Molinar i membre la campanya Al Molinar Port Petit; Neus Truyol, portaveu de l'Ajuntament de Palma i Dolors Sabater, batlessa de Badalona. També hi actuarà el cantautor valencià Pau Alabajos. Les entrades per a l'acte tenen un preu de 5 euros, i es podran comprar a partir d'una hora abans de l'acte.