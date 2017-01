Memòria

Ha mort Xavi Costa, independentista impulsor de Cerdanyola Decideix i de l'ANC

Ahir dia 6 de gener va morir l'independentista cerdanyolenc Xavier Costa, als 58 anys, després d'una llarga malaltia.

Membre de la Crida a la Solidaritat als anys 80, dinamitzador veïnal (especialment del Barri de Sant Ramon i al si de l'AAVV de Serraparera) i cultural, va ser el principal impulsor de Cerdanyola Decideix, entitat de la qual va ser el president i que va fer possible la Consulta sobre la Independència a Cerdanyola el juny de 2010. Posteriorment va ser un dels principals dinamitzadors i creador de la l'ANC en aquesta ciutat del Vallès Occidental.

Costa era considerat un activista popular implicat en lluites veïnals de Cerdanyola, en defensa del territori, organitzador del Correllengua, d'actes d'Òmnium Cultural i de diverses activitats culturals locals. Entre altres activitats, va ser el responsable de l'edició i difusió dels poemes inèdits d'Enric Piera Angelet, company de les entitats sobiranistes de Cerdanyola traspassat l'agost de 2015. També era un veterà cantaire, membre d'entitats corals.

Al capdavant del sobiranisme i les lluites populars a Cerdanyola

En una entrevista a El Punt del 2014 deixava que "La independència és una ocasió per fer tabula rasa i no fer un calc de l'administració espanyola, la menys efectiva d'Europa. Necessitem un Estat al servei del ciutadà, que afermi l'Estat del benestar i allunyat dels poders fàctics que han dominat Espanya.”

El 2010, setmanes abans de la consulta sobre la independència a Cerdanyola, expressava en una entrevista que "Una de les coses que fan interessants els fets de les consultes es que es produeixen com un moviment transversal a distintes afinitats ideològiques i que alhora recullen molta gent desencisada de la dinàmica actual dels partits. De fet el moviment de les consultes té com a principal objectiu deixar palès que els polítics del nostre país, els politics que compten amb cotxe oficial i dietes, no estan fent la feina per la que varen ser escollits i es per això que es crea la necessitat d’endegar un moviment des dels moviments socials."