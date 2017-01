internacional

Forcadell rep un diputat del Frente de Izquierda y de los Trabajadores argentí

, diputat al parlament argentí per Izquierda Socialista dins del, s’ha reunit avui amb la comissió d’Exteriors del Parlament per expressar el seu suport al procés català. El diputat argentí ha reclamat també la fi de les actuacions judicials contra els càrrecs electes represaliats pel procés i ha expressat la seva solidaritat en una trobada amb la presidenta del Parlament,

“Des de l’esquerra revolucionària argentina seguim de prop la lluita del poble català pel seu dret a l’autodeterminació i el seu reclam d’independència, que nega l’estat espanyol amb una actitud clarament antidemocràtica”, ha dit Giordano. “Nosaltres que hem patit el colonialisme espanyol i vivim encara l’espoli de multinacionals com Telefònica, ens solidaritzem amb la causa del poble català, així com les lluites dels i de les treballadores de casa vostra, com vam fer amb la de Panrico”, ha afegit.

El diputat s’ha compromès a presentar una moció en suport al referèndum al Parlament argentí i a defensar a la cambra l’exigència davant l’Estat espanyol del respecte a la voluntat democràtica del poble de Catalunya.

A la vegada, Giordano ha demanat la solidaritat amb la lluita per les readmissions dels treballadors de Clarín.

Izquierda Socialista, una de les tres organitzacions que formen el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, és l’organització germana de Lluita Internacionalista, que forma part de la candidatura de la CUP-Crida Constituent.