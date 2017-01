llengua

Exposició “La València de sor Isabel de Villena” a partir del 30 de gener a Elx

L’Acadèmia Valenciana de laLlengua va triar sor Isabel de Villena com a “Escriptora de l’Any 2016”, a qui ha dedicat l’exposició “Isabel de Villena (1430-1490), la primera escriptora en valencià”. Així, amb aquesta exposició es pretén emfasitzar la importància de la dona a través de la literatura religiosa i de la seua obra la Vita Christi, i alhora es vol reivindicar el paper femení durant l’Edat Mitjana

És la primera vegada que l’AVL tria una dona per a revaloritzar i distingir la seua producció literària clàssica mitjançant exposicions, conferències, publicacions, etc.Enguany, El Tempir centra esforços en la primera de les exposicions itinerants que duu al sud, “La València de Sor Isabel de Villena”, que està formada per deu panells portàtils, a través dels quals es pot obtenir una visió de la vida i l’obra d’aquesta escriptora així com també de la València del moment.

L’exposició, organitzada per El Tempir conjuntament amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i amb el suport de la UMH, es podrà visitar a l’Espai Cultural Obert (Hall Est) de l’Aulari de l’edifici Altabix de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) del 30de gener al 3 de febrer.