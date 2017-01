"En valencià, creixem"

Escola Valenciana proclama el 2017 "l’any per la igualtat lingüística"

Escola Valenciana ha proclamat el “2017: any per la igualtat lingüística” durant la reunió extraordinària de valoració i organització de nous projectes. L’acord subscrit pels membres de la Junta estableix la creació d’iniciatives de diversa naturalesa i pren la protecció de l’estatus legal del valencià com a eix central. Amb tot, Escola Valenciana pretén conscienciar la ciutadania sobre la implantació d’una llei que iguale els drets lingüístics dels valencianoparlants als dels castellanoparlants.

En valencià, creixem en igualtat lingüística

El Manifest de les Trobades d'Escola en Valencià 2017, "En valencià, creixem", prendrà com a nucli argumental la necessitat d'una llei d'igualtat lingüística que millore les mancances de la Llei d'ús i ensenyament del valencià -LUEV- i, a més, dissenye un pla d'estudi per dotar tot el funcionariat amb la plena competència lingüística.