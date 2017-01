Redistribució

Es presenten 11 projectes al Retorn Social de la Crida per Granollers-CUP

Un total d'onze projectes de característiques molt diferents opten a rebre l’ajuda econòmica del Retorn Social de la Crida per Granollers-CUP. Les entitats, que optaran als vuit ajuts de 952€ cadascun que la Crida per Granollers-CUP donarà de forma ordinària durant aquest 2017, han presentat projectes culturals i educatius, de suport a les persones refugiades, en defensa de la natura, i d'economia social i solidària. Durant l'any també es concediran 4 ajuts de la mateixa quantia de manera extraordinària per a projectes que ho requereixin per motius d'urgència o situacions d'emergència i ho demandin a la Crida-CUP.

Els fons econòmics destinats al Retorn Social procedeixen dels ingressos obtinguts de l'Ajuntament de Granollers com a grup municipal. L’objectiu d’aquests ajuts és retornar a la societat la part dels ingressos que el grup municipal de la Crida per Granollers-CUP va denunciar per excessiva, per tal de donar suport i fomentar el desenvolupament d’iniciatives i projectes que fomentin la participació, l’empoderament, la transformació social, i/o la construcció d'una xarxa comunitària entre entitats i persones.

Una comissió escollida d'entre membres de l'Assemblea de la Crida per Granollers-CUP analitzarà cadascun dels projectes presentats i comprovarà la validesa de la documentació i el contingut del projecte. La valoració del projecte tindrà en compte que el projecte fomenti els valors recollits en les bases, la capacitat d'autosostenibilitat de l'entitat més enllà de l’ajut, que el projecte incorpori la perspectiva de gènere i per últim que les persones que l'avalen tinguin una trajectòria demostrable, pel que fa a les lluites i reivindicacions socials i ambientals, o en iniciatives de cultura popular.

Si el nombre de projectes que compleixen els criteris recollits en les bases supera el dels ajuts concedits, aquests es sotmetran a una fase de votació popular. L'Assemblea de la Crida per Granollers-CUP comunicarà els ajuts i quanties concedides a les entitats seleccionades abans del 25 de febrer del 2017.