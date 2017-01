feminisme

Es presenta l'edició 2017 del calendari “Temps de dones, dones en el temps. Creadores de canvis socials”

Ahir dijous va tenir lloc al Centre Flassaders la presentació del Calendari 2017 “Temps de dones, dones en el temps. Creadores de canvis socials”, que edita cada any l’STEI amb la resta de sindicats presents a l’Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical.

Aquest calendari substitueix les efemèrides habituals per cites referents a dones o esdeveniments relacionats amb les lluites feministes. Al final del calendari s'inclou una proposta d'activitats per a cadascun dels mesos de l'any i per a cadascun dels nivells educatius, des d'infantil fins a batxiller i persones adultes.

Aquest any la temàtica central són les dones creadores de canvis socials. Temps de dones, dones en el temps 2017, recull les aportacions de 36 dones activistes pro drets de les dones. Cada mes està protagonitzat per tres dones i, al menys, una d’elles és natural d’algun dels territoris de la Confederación Intersindical.

Des de les abolicionistes de l'esclavitud a les sufragistes, les pro drets civils, pacifistes, polítiques, pro drets laborals, ecologistes, pro drets sexuals i reproductius, per l'educació, en defensa de la identitat sexual, contra les violències masclistes, i un mes dedicat a totes les responsables de l'Organización de Mujeres que al llarg dels anys, van lluitar, lluiten i lluitaran pels drets de les dones.

Per exemple,febrer està dedicat a les sufragistes com Elizabeth Cady Stanton, una de les dones que va organitzar la primera convenció feminista a SENECA FALLS (1848) on es va signar la “declaració de sentiments” comprometent-se a lluitar pel sufragi femení i els drets de les dones. Juliol, a les activistes ambientals com Berta Cáceres Flores, líder indígena lenca, feminista i activista fundadora del COPIHN per lluitar contra la privatització dels rius i els projectes de preses hidroelèctriques de privatització dels inversors internacionals. Novembre, a dones que lluiten contra la violència masclista com Cristina del Valle (Astúries) que dóna concerts per tota Espanya i gran part del món, tant en solitari com amb la Plataforma de Dones Artistes Contra la Violència de Gènere, organització que ella mateixa va fundar l'any 2000 i que actualment presideix i que busca sensibilitzar a l'opinió pública sobre el tema, així com pressionar als dirigents polítics per exigir una Llei Integral contra la violència.

Per parlar sobre la dona protagonista del nostre territori, Aurora Picornell Femenies, inclosa en el mes de juny, dedicat a les dones lluitadores pels drets laborals, comptàrem amb la presència de l’historiador David Ginard Ferón, que recentment ha escrit un llibre sobre ella, Aurora Picornell. 1912-1937. De la història al símbol, i que ens va explicar els fets més importants, trobats gràcies a les seves investigacions, relacionats amb la seva infantesa, joventut, empresonament i mort. Aurora va ser una gran comunicadora, comunista, sindicalista i feminista. La fidelitat a les seves idees i la defensa de la igualtat de drets i de les persones treballadores, la varen convertir en enemiga del Règim i varen fer que morís afusellada, juntament a les Roges del Molinar. Aquest any, el passat 7 de gener, s’han commemorat els 80 anys del seu afusellament.

I per acabar l’actevaren posar la guinda al pastís amb la seva música, swing i ritmes brasilers.