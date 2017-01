vallès

ERC deixa a la corda fluixa el govern rupturista de Cerdanyola del Vallès

Nou revés polític per l'alcalde de Cerdanyola Carles Escolà. A principis de mes el portaveu del PSC Víctor Francos va anunciar que proposaria una moció de censura als grups de l'oposició i, ara, Compromís per Cerdanyola ha d'entomar una punyalada per l'esquena d'Esquerra Republicana, que han anunciat la seva intenció de deixar el govern.

En una nota publicada dilluns al vespre, ERC anunciava la decisió d'abandonar el govern per, segons diuen, haver perdut la confiança en l'alcalde de la ciutat. Al text, els republicans acusen Carles Escolà de no haver sabut mantenir la cohesió i diuen que "l'actual situació no garanteix el mínim d'estabilitat institucional que ha de poder fer possible un bon govern." Sense fer cap declaració explícita, el text apunta a l'expulsió del govern dels regidors de CiU a principis d'octubre. Això, però, xoca amb les declaracions del propi cap de llista convergent Josep Grau dimarts passat, que assenyalaven ERC i en concret el regidor de Serveis Econòmics Daniel Mallén de la inestabilitat creada. "Són els grans responsables d'haver deixat el govern en una minoria amb poca capacitat de governar i abocant a la resta de grups a anar a la moció de censura per sortir d'una situació de caos i manca de projecte de ciutat, sense cap actuació significativa i encara amb dos anys de mandat per endavant", va dir.

L'altre motiu que ERC exposa l'informe de secretaria general on s'alerta de possibles il·lícits penals en quant a la gestió de les societats amb participació de l'Ajuntament Cerdanyola Aparca, que els republicans han portat per la seva banda a la fiscalia. L'alcalde Carles Escolà havia declarat aquest matí que portaria l'informe a la fiscalia acompanyat d'altres dictàmens que havia sol·licitat tant a tècnics municipals com externs a l'ajuntament. Escolà havia criticat l'informe de la secretaria afirmant que "conté informació esbiaixada i voluntat tendenciosa per omissió de fets".

La nota d'ERC acaba demanant "al mateix Alcalde i al seu partit polític a reflexionar sobre el rumb del govern municipal, la manca d'acció decidida per aconseguir els objectius fixats a l'inici del mandat i les necessitats reals de la ciutat". Malgrat deixar el govern en minoria també diuen que "no és ni serà la nostra funció bloquejar aquesta administració encara més del que ja ho està a hores d'ara" i obren la porta a una moció de censura quan diuen que "a Cerdanyola del Vallès li cal amb urgència un canvi".