Ens va deixar en Xavi Costa, un gran amic, lluitador i millor persona

Ahir ens va deixar en Xavi Costa, un gran amic, lluitador i millor persona, ell va ser un dels fundadors de CxI-ANC Cerdanyola. També va impulsar Cerdanyola Decideix per a les consultes. Amb la seva empenta i el seu tarannà de lluitador, hem arribat a fites que en una ciutat com Cerdanyola no haguéssim imaginat mai. Quan algú de nosaltres es destrempava de cara al procés, ell era el primer que amb el seu somriure i la seva veu de tro, ens encoratjava a tots per a seguir fent camí. Un cop va haver de deixar l'executiva, va estar sempre empenyent, perquè no volia que afluixéssim mai. Ara que la fita per decidir és més propera ens deixa, però en els moments difícils i d'alegria que vindran la seva força restarà amb nosaltres.