En Macià Manera ha mort

M’informen que avui ha mort el patriota català Macià Manera i Roscar, nat a Montuïri (Mallorca) l’any 1965. Independentista actiu al llarg dels anys 80 (MDT, PSM etc.), va estar a la presó des de la seva detenció com a militant de Terra Lliure el 21 de juliol de l’any 1989, fins al 1992. Ha estat una persona convençuda de la necessitat de la independència i el socialisme per als Països Catalans, conseqüent amb les seves idees i fidel al seu país, i a les classes populars.

La seva fermesa i el seu exemple ens obliguen a treballar amb més força

pel país per què ha lluitat tota la vida.

El meu condol a la família i amistats.

BON VIATGE PER ALS GUERRERS

QUE AL SEU POBLE SÓN FIDELS….