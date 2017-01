independència

Els tres escenaris que preveu la CUP pels propers 6-12 mesos

Al Consell Polític de la CUP celebrat aquest dissabte a Vilafranca del Penedés es va aprovar la proposta de donar suport als pressupostos de la Generalitat després d'un llarg debat entre les bases. A més d'això, els anticapitalistes van aprovar un document on fixen les línies principals del paper de la CUP en els propers mesos.

El text titulat Obrim el pany del referèndum explica els motius pels que la CUP-CC permetrà amb dos vots i vuit abstencions l'aprovació dels pressupostos. A més, dibuixa tres possibles escenaris diferents a partir de la votació dels comptes: un escenari base, un pessimista i un optimista.

Base: amb l’aprovació dels pressupostos la legislatura continua, s’avança en l’organització del referèndum i l’Estat l’intenta impedir. Els sectors autonomistes pressionen per a liquidar el procés d’autodeterminació apel·lant a l’ordre i la llei i al mateix temps la CUP és acusada de “vendre’s al capital”. Tot, enmig d’un augment de la intensitat en la repressió i la mobilització. Dins del govern se senten veus que qüestionen el referèndum i, en definitiva, el procés independentista, amb pretensions pactistes. És probable que el pressupost (o una part d'aquest) sigui impugnat davant del TC i posteriorment suspès o anul·lat.

En aquesta conjuntura la CUP -diu el document- haurà de pressionar el govern per a la convocatòria del referèndum desobeint i només acceptarà la impossibilitat de celebrar-lo si es du a terme una alternativa de ruptura com, per exemple, una declaració unilateral d'independència que certifiqui internacionalment el caràcter antidemocràtic de l’Estat espanyol. S’haurà de combatre l’augment de repressió mitjançant un esclat de solidaritat que intensifiqui la mobilització popular favorable a la independència.

La formació creu que caldrà combatre, d’una banda, les intencions de celebrar eleccions autonòmiques i, d’altra, defensar-se dels atacs d'una esquerra que accepta pressupostos més antisocials a d’altres comunitats autònomes espanyoles i al mateix temps acusa la CUP de ser la crossa de l'oligarquia. El partit vol que la mobilització contribueixi a fer evident que en el marc de l’Estat espanyol no hi ha lloc per al canvi social i que l’exercici del dret a l’autodeterminació és la única finestra d’oportunitat per a un veritable canvi de paradigma social, ara i aquí.

Pessimista: s’aproven els pressupostos, i malgrat això el govern no convoca el referèndum amb l'excusa d'impediments legals i judicials, ni inicia cap iniciativa alternativa de ruptura. Amb l'excusa de guanyar temps, pretén continuar la legislatura.

En aquesta conjuntura la CUP denunciarà el frau democràtic que suposaria no convocar el referèndum ni oferir cap alternativa de ruptura. Portaran a la pràctica una estratègia de bloqueig parlamentari i, alhora, impulsaran un augment de la mobilització, per l'autodeterminació i també en tots els àmbits socials. En aquesta estratègia es valoraran totes les opcions que hi hagi a l'abast sense descartar cap fórmula de bloqueig que es pugui considerar o que sigui possible per tal d’acabar amb l’actual legislatura. La concreció de l'estratègia a seguir es decidirà per les estructures assembleàries de la CUP-CC.

L’objectiu de la CUP seria que l’onada sobiranista ofegués les intencions de liquidar el procés per part del govern i, si s'han d'encarar unes noves eleccions, fer-ho intentant liderar un bloc d'esquerres independentista, denunciant d'una banda el frau del govern en ple i el posicionament passiu d'ERC i, de l'altre, el frau d'una falsa alternativa social en el marc de l'Estat espanyol.

Optimista: amb l’aprovació dels pressupostos la legislatura continua, s’avança en l’organització del referèndum i l’Estat l’intenta impedir. Augmenta la repressió i la mobilització popular per la independència i les expressions de solidaritat fan augmentar la mobilització popular per la independència. Malgrat les amenaces de l’Estat, es convoca el referèndum per la segona quinzena de setembre. Hi comença a haver pressió internacional a l’Estat espanyol pel caire antidemocràtic.

En aquesta conjuntura, la CUP haurà de fer una intensa campanya pel sí i, guanyat el referèndum, impulsar i bastir un pol d’esquerres que faci efectiu un procés constituent popular que senti les bases d’una república de base radicalment social i democràtica.