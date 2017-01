desobediència

Els regidors badalonins que van obrir l'ajuntament el 12O no van cometre cap delicte

El jutjat d'instrucció número 4 de Badalona ha arxivat aquest dilluns la investigació contra els regidors badalonins que van obrir l'Ajuntament el passat 12 d'octubre, dia de la Hispanitat. La denúnica, feta pel PP de Badalona i un particular, afectava els regidors de Guanyem Badalona en Comú i Esquerra Republicana de Catalunya Oriol Lladó, Jose Téllez, Agnès Rotger, Eulàlia Sabater, Fatima Taleb i Francesc Duran.

El magistrat Josep Maria Noales considera que no es va produir cap delicte de desobediència perquè a la resolució judicial que va suspendre cautelarment l'obertura al públic de l'ajuntament no hi havia cap "requeriment o advertència d'incórrer en un delicte" si els regidors obrien el consistori.

El jutge argumenta que tot plegat es va tractar d'una escenificació per obtenir ressò mediàtic, fent creure que desobeïen una prohibició. "Per entendre l'afirmació anterior, de manera necessària cal emmarcar els fets en el clima polític actual, on una certa part de la població catalana, o almenys una certa part de la seva representació política, creu convenient la 'desobediència' com a mitjà per assolir els seus objectius. Així doncs, partint de la premissa anterior, no és cap disbarat considerar que 'una persona vol fer creure als altres que està cometent un delicte', cosa que fora del marc anterior seria impensable", diu el magistrat.

Noales reafirma la seva interpretació amb el fet que el tinent d'alcalde Jose Telléz estripés la resolució judicial davant dels mitjans de comunicació. Pel jutge, el fet es va tractar d'un gest "desagradable i mal educat", però emparat en la llibertat d'expressió. Conclou dient que si els regidors haguessin ordenat "l'obertura de les portes al públic i als empleats públics, i tots ells haguessin entrat a l'Ajuntament, s’hagués produït la veritable desobediència", però que en canvi es va tractar d'una performance.