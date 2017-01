Turisme massiu

El veïnat ocupa "la Rambla" per reivindicar “el dret a viure a la ciutat”

En un ambient festiu i reivindicatiu, més d'un miler de barcelonins van ocupar "simbòlicament" la Rambla per reivindicar "el dret a viure a la ciutat". La mobilització havia estat convocada sota el lema "Barcelona no està en venda" per la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB) i una trentena llarga d'entitats i col·lectius veïnals com ara la CGT i IAC, grups que defensen el dret a l’habitatge (PAH i 500×20), equips de recerca (Observatori DESC i Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà) i els col·lectius de l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS). També comptava amb el suport d'organitzacions polítiques com ara la CUP Capgirem Barcelona i Barcelona en Comú que ho havien expressat en el darrers dies en diverses piulades al twitter.

Els manifestants han protestat contra un “model turístic massificat i descontrolat” que, diuen, ha provocat “l’expulsió dels veïns dels barris”, la pujada dels preus de l’habitatge, la precarització laboral i la mercantilització de l’espai públic. El manifest “Barcelona no està en venda” també reclama el “dret a viure a la ciutat” i diuen que, per això, ara cal recuperar-la per a les persones que hi viuen, en lloc de deixar que es transformi en parc temàtic per venir a visitar.

Com recull BTV, aquesta protesta arriba l’endemà de l’aprovació al ple municipal del Pla d’allotjaments turístics (PEUAT), que prohibeix l’obertura de nous hotels en una gran àrea central de la ciutat.

Els manifestants han reconegut que el PEUAT és un instrument de contenció que evitarà la creació de nous allotjaments turístics a una gran àrea de la ciutat, però que calen altres mesures, com impulsar lloguer social, per revertir la gentrificació dels barris.