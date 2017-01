Turisme massiu

El veïnat del Canamunt a Palma demanen la prohibició del lloguer turístic als edificis d'habitatges pluridamiliars

L'Associació de Veïns de Canamunt-Ciutat Antiga s’oposa a la regulació de les estades turístiques a habitatges i sol·licita que no es dugui a terme aquesta legalització i liberalització per comercialitzar turísticament els habitatges.

Amb aquesta demanda, expossa la seva preocupació davant els canvis experimentats en els darrers anys en el barri, així com a la resta de la ciutat de Palma, on cada vegada és més difícil obtenir un lloguer a un preu raonable. Per aquesta raó i degut al canvi en la fisonomia i vida del barri, i la creixent especulació immobiliària, on proliferen negocis turístics com lloguers en edificis residencials i hotels de ciutat, restauració, franquícies, souvenirs, etc, l’AVV Canamunt ha decidit presentar al·legacions contra la comercialització d’estades turístiques a habitatges.

El lloguer a les Illes ha augmentat un 16,2%

El passat 21 de desembre es publicà a la premsa local que el turisme encareix el lloguer d’habitatges 4 vegades més a les Illes Balears que a la resta de l’estat. A la nostra comunitat el lloguer d’habitatges ha augmentat un 16.2% en front del 4.2% de l’estat espanyol entre gener i juny d’aquest 2016. Aquestes dades ni s’han donat ni en els millors temps de la bombolla immobiliària de principis de segle en tot l’estat espanyol, dades han estat extretes d’un estudi de Solvia (immobiliària del Banc Sabadell).

Aquesta pujada de preu i la comercialització turística de l’habitatge i l’increment d’edificis d’habitatges que s’estan destinant a hotels de ciutat, està causant una nova gentrificació en el nostre barri. Molts de veïns han de sortir del barri cercant lloguers a preus raonables. Comprar o llogar un habitatge és pràcticament impossible per a un resident al nostre barri. Paral·lalement, també du la pèrdua de teixit veïnal, destruint comunitat i perdent-se les relacions humanes. Es tanquen negocis necessaris per al dia a dia d’un resident, obrint-se negocis destinats als turistes. En els darrers anys ha canviat la fisonomia de tot el centre històric de Palma, convertint el centre de Palma en un producte turístic dels especuladors tal i com ha passat al barri Gòtic de Barcelona.

Com indica l'Associació de Veïns "Assistim a la presa del barri i per extensió de la ciutat per grans empreses especuladores que adquireixen o arrenden immobles ocupats o buits a fi de canviar l'ús residencial a turístic, destinant-los a lloguer d’habitatges o a hotels de ciutat. Aquestes grans empreses estan desnonant a famílies inclòs amb menors en un temps exprés per tal de poder especular amb l’habitatge tal i com ha passat el passat dilluns 9 de gener en el nostre barri. D’aquesta manera es desplaça al resident poc “productiu” substituint-ho pel no resident altament productiu pels especuladors".

"La ciutat és per qui l’habita, no per qui la visita"

El veïnat de Canamunt considera que s’ha de protegir en primer lloc els interessos dels veïns i assegurar l’accés a la vivenda. Explica que "Hi ha una creixent diàspora de veïns del centre de Palma que són expulsats per la pressió immobiliària directament originada pels lloguers turístics en edificis de vivendes plurifamiliars, a més a més, de la proliferació d’hotels de ciutat. Aquest nou model de ciutat ha canviat de forma notable els comerços del nostre barri, han tancat papereries, ferreteries, forns, etc. i han oberts nous comerços i franquícies destinats a l’oci del turista, convertint el centre de Palma en un producte turístic. Evidentment, aquest no és el model de barri que volem"

Apunta que les Adminitracions Públiques han de cercar solucions per solventar i prevenir els efectes d’aquesta pressió turística es necessària la prohibició explícita del lloguer turístic en habitatges de edificis plurifamiliars. "Creiem que fer legal un problema que afecta tant al ciutadà com a la ciutat no és manera de solucionar-ho", així ho ha remarcat

L'entitat veïnal entén que en aquesta nova regulació prima la liberalització per comercialitzar turísticament l’habitatge per damunt la seva funció primordial i social com és la residencial, ja que l’AVV entén que el que pretén la Constitució és protegir al ciutadà per poder accedir a un habitatge per damunt de fer negoci amb ells. Els edificis, els equipaments i les infraestructures del nostre barri es van construir per l’ús residencial. "No podem consentir que Ciutat es converteixi en un megahotel".

Tot i així, punta com a positiva l’anomenada economia col·laborativa i s’hauria de permetre el lloguer d’una habitació de la vivenda on el veí resideix, perquè entén que aquest tipus de lloguer no causa les problemàtiques abans esmentades.