policia

El sindicat majoritari dels Mossos d’Esquadra avisa que sempre compliran la Constitució

Valentí Anadón, portaveu del sindicat majoritari del cos de Mossos d'Esquadra (SAP) ha advertit avui a RAC1 que els agents compliran sempre la Constitució espanyola. “El nostre propi règim intern qualifica com a molt greu no complir amb la Constitució”, ha dit.

Segons han explicat ell i David Miquel, portaveu del Sindicat de Policies de Catalunya i membre de la Trisindical dels Mossos d’Esquadra, el cos no ha rebut cap tipus d’instrucció respecte a una possible desobediència de Catalunya davant de l’Estat. Valentí Anadón ha insistin en la idea que els Mossos no deixaran d'obeïr la Constitució espanyola. "Això del xoc de legalitats, siguem seriosos, no existirà. Aquí només hi ha una legalitat. El tema és: l'obeïm o no l'obeïm? El cos de Mossos d'Esquadra l'ha obeirà en tot moment", ha deixat clar.

Els representants policials s'han queixat que molts actors polítics han posat els Mossos en situacions compromeses, com al 9-N. “Va ser una situació inèdita en el cos [...] “Volíem que els nostres responsables es mullessin per donar explicacions i ordres amb claredat” però “diguem que les ordres van ser ambigües”, han denunciat.