El rei espanyol Felipe VI viatja a l’Aràbia Saudita per vendre cinc vaixells de guerra

Les ONG de la campanya Armes Sota Control, Amnistia Internacional, FundiPau, Greenpeace i Oxfam Intermón han enviat una carta oberta a la companyia pública espanyola Navantia on manifesten la seva oposició a la imminent signatura d’un contracte entre Navantia i Aràbia Saudita per a la construcció de cinc fragates del tipus Avante 2200 per a l’armada saudita.

El rei espanyol Felipe VI és l’encarregat de realitzar les gestions econòmiques i de venda amb els saudites, és coneguda la llarga relació entre els borbons que ocupen el tron espanyol i la casa saudita, foren precisament els saudites i altres dinasties de prínceps del petroli àrab, que ajudaren a Juan Carlos I de Borbó a fer una fortuna econòmica amb la intermediació de la venda del petroli entre l’estat espanyol i els estats àrabs. El seu fill seguint els camins oberts pel pare ha viatjat ahir a l’Aràbia Saudita per a signar un contracte de venda de cinc naus de guerra per la marina saudita, amb un valor superior als 2.000 milions d’euros.

Les ONG adverteixen el govern espanyol que, si aquesta operació es realitza, l’estat espanyol es podria convertir en còmplice de la comissió d’atrocitats en el conflicte del Iemen, a causa del risc manifest que les corbetes es puguin utilitzar per dur a terme atacs militars directes a la població civil, atacs indiscriminats o per mantenir el bloqueig naval —que impedeix l’accés de l’ajuda humanitària— al qual l’Aràbia Saudita sotmet el Iemen des del 25 de març de 2015, totes elles violacions greus del dret internacional. Segons l’ONU, fins a finals del 2016 el conflicte de Iemen ha provocat la mort a més de 7.000 persones, la meitat d’elles civils, i ferides a més de 38.000.

Per a Esteban Beltrán, director d’Amnistia Internacional, “Qualsevol possible venda d’armes a l’Aràbia Saudita que puguin ser usades al Iemen és il·legal perquè viola la legislació espanyola i internacional sobre comerç d’armes”. Beltrán reclama al govern espanyol que “no autoritzi vendes d’armes a aquest país mentre existeixi un risc substancial que puguin emprar-se per cometre o facilitar violacions greus del dret internacional o ser objecte de desviament”.

Chema Vera, director d’Oxfam Intermón destaca la “catàstrofe humanitària provocada per la guerra al Iemen, on més de 21 milions de persones necessiten ajuda humanitària per cobrir les seves necessitats bàsiques, en una crisi exacerbada pel bloqueig naval del Iemen”. La coalició encapçalada per Aràbia Saudita ha bombardejat escoles, hospitals, mercats i mesquites i ha reconegut haver usat municions de dispersió en un conflicte en el qual totes les parts han comès greus violacions i abusos que haurien de ser investigats com a presumptes crims de guerra.

Mario Rodríguez, director de Greenpeace, denuncia que “en l’última dècada Espanya ha venut armes a l’Aràbia Saudita, que és el segon importador mundial d’armes entre 2011 i 2015, per valor de gairebé 1.400 milions d’Euros”. Demana al govern que investigui “si les municions, les granades de morter, les bombes, els torpedes, els coets, els míssils, els avions i els vehicles blindats espanyols exportats a l’Aràbia Saudita s’han utilitzat per matar civils innocents al Iemen” i recorda les denúncies sobre la presència en mans dels rebels huzis al Iemen de granades Alhambra i llançagranades C90–CR fabricats per l’empresa espanyola Instalaza.

Segons Jordi Armadans, director de FundiPau, “el debat no es pot reduir a llocs de treball a costa de la vida de civils innocents iemenites” i reclama al Govern i al Parlament “valentia i visió a llarg termini per afrontar un debat seriós sobre les conseqüències de les exportacions d’armes i un compromís real amb la pau i el respecte al dret internacional”. També demana que adoptin mesures per millorar el control i la transparència del comerç d’armes per garantir que Espanya compleix les seves obligacions segons el dret internacional i la legislació espanyola i europea, que prohibeixen la venda d’armes per cometre atrocitats.

Al gener del 2016, les quatre ONG ja es van adreçar a Navantia i a l’aleshores President del Govern en funcions per manifestar-los la seva oposició a aquesta operació, que és il·legal en virtut del dret espanyol i internacional. També al novembre del 2016, abans del fallit viatge del Rei a l’Aràbia Saudita, van enviar una carta amb les seves preocupacions al monarca i al Govern espanyol.

Segons l’article 8.1. de la Llei espanyola sobre comerç d’armes, les autoritzacions d’exportació d’armes seran denegades “quan existeixin indicis racionals que puguin ser emprades en accions que pertorbin la pau (…) exacerbar tensions o conflictes (…) ser utilitzades amb finalitats de repressió interna o en situacions de violació de drets humans, tinguin com a destí països amb evidència de desviaments de materials transferits”. Per la seva banda, l’article 6 del Tractat sobre Comerç d’Armes –ratificat per Espanya el 2013– prohibeix la venda d’armes si, en el moment d’autoritzar l’operació, com és aquest cas, l’Estat té coneixement que les armes “podrien utilitzar-se per cometre genocidi, crims de lesa humanitat, infraccions greus dels Convenis de Ginebra o altres crims de guerra”.